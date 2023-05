Drie kunstenaars en een ontwerperscollectief maakten een advertentie voor een denkbeeldig parfum

Joost Swarte Lees meer in NRC Magazine #18 Joost Swarte (75) tekent al meer dan vijftig jaar stripboeken, tijdschriftcovers (van The New Yorker bijvoorbeeld), postzegels, posters, platenhoezen – wat eigenlijk niet? Toen hij nadacht over een eigen parfum kwam hij meteen op een etiket met uitsparingen: zodat je altijd kunt zien hoeveel parfum er nog in de fles zit. „Dat werd al gauw een soort masker. De ogen leken op een O, de neus op een D, en zo had ik opeens een naam: ODO.” Of: Eau d’Eau, water-water. Met de O als uitgangspunt bedacht hij drie verschillende varianten: H2O, Ocean en 60% (naar het percentage water in een mensenlichaam). In de advertentie tekende Swarte – met zijn kenmerkende klare lijn – een parfumfabriek waar alcohol gestookt word en een medewerker een essence uit een plant onttrekt. „Een passant raakt opgewonden van de geur die de fabriek verspreidt en zijn vriendin ziet daar concurrentie in.” Zelf draagt Swarte overigens nooit parfums. „Daar heb ik geen behoefte aan. Maar ik ben wel gevoelig voor luchtjes. Bij een ander vind ik ze ontzettend leuk.”

Das Leben am Haverkamp Das Leben am Haverkamp is een collectief van vier modeontwerpers, die sinds dit jaar een eigen galerie in Den Haag hebben waar ze ook andere kunstenaars en modeontwerpers uitnodigen (deze maand beeldend kunstenaar Pauline Oosterhof). Zelf hebben de vier oprichters niet per se veel met parfum. Anouk van Klaveren (32) en Christa van der Meer (35) dragen het nooit, Gino Anthonisse (34) spuit alleen bij speciale gelegenheden een beetje Hugo Boss Bottled op en Dewi Bekker (32) draagt elke dag hetzelfde: Dior Addict. „Parfum is de grote melkkoe van de mode-industrie”, zegt Anouk van Klaveren. „Een object dat vooral bestaat om financiële middelen te creëren voor modelabels. Dat wilden we zichtbaar maken. Tijdens het brainstormen kwamen we al gauw op het idee om het flesje helemaal van geld te maken.” Dat bleek niet mee te vallen. „We probeerden geld in te scannen en uit te printen, maar dat kan niet. Blijkbaar zit er software in printers gebouwd die weigert biljetten te printen.” De handen die het ‘flesje’ vasthouden, plaatsten ze met opzet in de meest clichématige houding. „En we wilden spelen met het idee: bestaat dit echt of niet? Door de foto uit te printen en nog een keer te fotograferen, werd het een object an sich.”

Fredie Beckmans Het is niet de eerste keer dat beeldend kunstenaar Fredie Beckmans – u kent hem van het vogelhuis bij de Amsterdam Toren in Amsterdam – aan de slag gaat met geur. In 1990 verscheen zijn boek Ruik (voor de grap geantidateerd op 1989), met daarin zwart-wit tekeningen van zelfbedachte geuren als Halt Mich Fest (fles met armen eromheen) en Blamage. Zijn belangstelling was gewekt door een neus waarmee hij in een restaurant aan de praat was geraakt. „En mijn toenmalige vrouw kocht overal flessen.” Pas na publicatie kwam hij erachter dat de broer van zijn grootmoeder in Keulen in de parfumfabriek Farina gegenüber gewerkt. Voor NRC Magazine bedacht Beckmans (66) een genderloos parfum, Nina Peru. Dat er aparte mannen- en vrouwengeuren zijn, heeft hem altijd verbaasd, zegt hij. En dan vooral de uitwerking daarvan. „Waarom draagt een vrouw niet een geur die ze bij een man lekker vindt, en omgekeerd? En nu is alles genderfluide, merk ik als ik gastlessen geef op kunstacademies.” Jo Malone Lime Basil & Mandarin, Molton Brown Dark Leather en Eau d’Orange Verte van Hermès zijn zijn favorieten. De laatste ontdekte hij doordat de douchegel ervan in het Parijse hotel stond waar hij vijftien jaar geleden sliep met de nieuwe vriendin die inmiddels zijn vrouw is.

Amie Dicke Beeldend kunstenaar Amie Dicke (45) werkt met bestaande beelden - vaak afkomstig uit modetijdschriften – en laat iets nieuws ontstaan door delen weg te snijden en eroverheen te tekenen. Het linkerbeeld is een werk genaamd Shark Hunting for Good Eggs dat ze eerder dit jaar al heeft gemaakt. ‘Good eggs’ verwijst naar de houdbaarheidsdatum van vrouwen . „Toen ik nadacht over een parfumreclame vond ik dat er goed bij passen. Net als de houding van het model. Al sinds de jaren tachtig zie je in parfumreclames altijd modellen in dit soort verleidelijke poses.” „Meestal vind ik parfumreclames potsierlijk. Veel te zoet en braafjes, met al die bloemetjes. En bij hedendaagse parfums wordt er vooral veel commercialiteit op je afgevuurd, daarom vind ik het lekker om die logo’s weg te blokken. Dit flesje staat al jaren zo in mijn atelier. Ik heb wel vaker de neiging om logo’s weg te krassen. Daardoor kan ik er langer naar kijken. Het liefst zou ik alles – honing, chocopasta, shampoo – overgieten in glazen potten.” ‘Essence of’ liet ze wel staan. „Dat stemt tot nadenken: wat blijft er eigenlijk over als als je alle marketing weghaalt?” Zelf draagt Dicke – wier nieuwe monografie Handle / Collecting Alibis net uit is bij Koenig Books – al een paar jaar hetzelfde parfum: Vanille et Coco van E. Coudray.