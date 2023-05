Deze kleine graaf werd door iedereen gepest

Het is voor de karakterontwikkeling van een jonge man nooit goed als hij door zijn vader wordt vernederd. Zo’n knul houdt daar een zekere wrokkigheid en een sterke bewijsdrang aan over. Kijk maar naar Robert, zoon van Willem. Paps was hertog van Normandië en bemachtigde in 1066 na de slag bij Hastings de Engelse kroon. Dat leverde hem de bijnaam ‘de Veroveraar’ op.

De bijnaam die de koning aan zijn oudste zoon gaf, was minder vleiend: Courte botte, Korte laars. Volgens de kroniekschrijver Ordericus Vitalis kreeg Robert die naam omdat hij „een vol figuur, vet lichaam en klein formaat” had. De bijnaam evolueerde naar Courteheuse, wat zoiets betekent als Korte maillot.

Robert had twee jongere broers met wie hij het niet goed kon vinden. Zijn vader leek een voorkeur te hebben voor dit duo en de oudste telg kreeg niet de aandacht en titels die hij meende te verdienen (hij was ‘slechts’ graaf van Maine). Ondanks zijn weinig imposante gestalte was Robert namelijk een vaardig krijger.

Veel herrie

Op een kwade dag in 1077 ging het helemaal mis. De familie bevond zich in een groot huis, waar de jongere broers Willem Rufus en Hendrik enorm veel herrie maakten en met water gooiden naar Robert en zijn mannen. Die ontstak in razernij en er brak een knokpartij uit, waarbij vader Willem moest ingrijpen om de orde te herstellen.

Tot woede van Robert kregen zijn boers geen straf voor de vernedering die ze hem hadden aangedaan. Hij vertrok daarom met zijn gevolg naar Rouen om er het hertogelijk kasteel in te nemen. Dat plan mislukte compleet en er zat voor hem daarna weinig anders op dan bescherming te zoeken in Vlaanderen en bij de koning van Frankrijk.

Robert ging richting het Heilige Land en was een van de volhouders die er in 1099 in slaagden Jeruzalem te veroveren

Robert viel geregeld het land van zijn vader binnen en verwondde in 1079 de Veroveraar tijdens een gevecht aan zijn arm. Geen geringe prestatie, want Willem senior was een formidabele ridder. Uiteindelijk kwam het tot een soort van verzoening, maar Robert zette pas weer voet in Normandië in 1087, toen zijn vader overleden was. Hij erfde de titel hertog van Normandië, maar Willem Rufus werd koning van Engeland.

Gevangenschap

In 1096 trok Robert richting het Heilige Land, als deelnemer aan de Eerste Kruistocht. Hij vocht dapper en was een van de volhouders die er in 1099 in slaagden Jeruzalem te veroveren.

Robert was nog op weg naar huis toen in 1100 Willem Rufus overleed en zijn jongste broer Hendrik razendsnel de troon van Engeland inpikte. Een jaar later viel Robert Engeland binnen, maar deze inval mislukte. Mokkend trok Korte maillot zich terug in zijn hertogdom.

In 1106 besloot Hendrik dat hij nu aan de beurt was om het land van zijn broer binnen te vallen. Volgens Odericus was Robert drukker met drank en prostituees dan met het verdedigen van zijn grondgebied en dat bleef niet zonder gevolgen: Hendrik hakte zijn leger in de pan en nam hem gevangen. Robert bracht de rest van zijn leven – nog 28 jaar! – in gevangenschap door in Engelse kastelen.