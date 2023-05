De geheime liefdesbrieven uit concentratiekamp Bergen-Belsen

Via de hekken van concentratiekamp Bergen-Belsen gaven geliefden Lore Katz en Henk Hartog dagelijks brieven aan elkaar. Pas 60 jaar later werd het bestaan van de briefwisseling bekend. Redacteur Leonie van Nierop vertelt dat ze een uniek inkijkje geven in hoe ziektes en honger het dagelijks leven in de kampen bepaalden, maar ook hoe ze ondanks alles altijd voor elkaar bleven zorgen.

Voor het citeren van de teksten uit de brieven van Lore is toestemming nodig van haar erven.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl