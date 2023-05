Corona-app en contactonderzoek hadden weinig nut, zeggen onderzoekers

Zowel CoronaMelder, de app die de verspreiding van het coronavirus moest tegengaan, als het bron- en contactonderzoek hebben een „beperkt epidemiologisch effect” gehad. Dat concluderen onderzoekers van onder meer de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Rotterdam in een onderzoek dat vorige week is gepubliceerd.

Naar schatting is slechts zo’n 2 procent van alle coronatests afgenomen omdat iemand een melding uit de app kreeg. Veel vaker lieten mensen zich testen omdat ze bijvoorbeeld symptomen hadden, of vanwege een besmette huisgenoot. Bovendien was een relatief klein deel van die tests positief. Het speelt mee dat minder dan een derde van de Nederlanders de corona-app negen maanden na de lancering had geïnstalleerd. Campagnes om de app te promoten waren volgens de onderzoekers „suboptimaal”.

Het bron- en contactonderzoek was aanleiding voor zo’n 2 tot 5 procent van de coronatests. Het belwerk kostte de gezondheidsdiensten naar schatting zo’n 275 miljoen euro, maar GGD’s konden oplevingen van het virus niet bijbenen.

Tijd tot test

Een van de mogelijke voordelen van de corona-app was een kortere tijd tussen besmetting en test. Hoe korter die periode, hoe kleiner de kans dat een besmet persoon het virus doorgeeft aan anderen. Maar ook dat lukte CoronaMelder niet, blijkt uit het onderzoek. Na een melding van zowel de app als van een GGD-medewerker was de gemiddelde tijd tot een test juist langer dan bij andere aanleidingen om te testen.

De onderzoekers baseren zich op data van de Amsterdamse GGD en vragenlijsten die bij teststraten zijn afgenomen, omdat privacymaatregelen voorkwamen dat ze gegevens uit de app zelf konden gebruiken.

