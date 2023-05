Constant gemonitord en toch alleen op de wereld

Het viel Rosa Kodde dit jaar op dat best veel studenten in een sociaal isolement waren geraakt. De jonge student rechten en International Law richtte met een paar medestudenten een vereniging op voor studenten die net als zij níét steeds willen drinken of feesten. En daardoor vaak alleen zaten, op hun kamer of in de studiebanken. Die, ja, eigenlijk wel eenzaam waren.

Binnen een paar maanden hadden ze tweehonderd leden. Ze bespreken nu wekelijks boeken, in een ruimte op de universiteit, houden filmavonden en presentaties. Luc Kessen (25), student psychologie, is lid. „We hebben ook een Circle. Dan zitten we op zitzakken en praten over van alles. Dan hoor je van anderen dat ze ook eenzaam waren. Dat ze bijvoorbeeld alleen gamevrienden hadden en geen ‘echte’.”

Valerie Ludwig (21), tweedejaars op de Arnhemse Kunstacademie, besloot vorig jaar ten minste één keer per week samen met medestudenten te eten. „Het was steeds moeilijk om de tijd te vinden. We waren al snel verdwaald in onze studie, in het continu produceren. Dat klinkt misschien gek in de kunsten. Maar je hoorde pas aan het eind van het studiejaar, heel plotseling, of je een positief bindend studieadvies had of niet en of je mocht blijven of niet. Daardoor moesten we ons het hele jaar voortdurend bewijzen. Van het samen eten, moesten we een prioriteit maken, anders gebeurde het niet.”

Generatie Z kan nauwgezet verwoorden wat eraan schort in hun leven. Opgegroeid met YouTube en influencers zijn ze, gemiddeld, verbaal heel sterk. Ze maakten termen als fomo (fear of missing out) gangbaar.

En wat schort eraan? Ze zijn, vertellen veel studenten, vaak eenzaam, hebben het te druk, doen veel te veel, lijden onder prestatiedruk en maken zich zorgen. Ze hebben lang niet allemaal een zorgeloze jeugd. Uit het Health Behaviour in School-aged Children-onderzoek, dat al twintig jaar uitgevoerd wordt op 150 scholen in het land, blijkt dat na 2017 het psychisch welzijn van de jeugd is gekelderd. In 2017 had in groep acht 14 procent van de meisjes „emotionele problemen”, vier jaar later was dat 33 procent. Op de middelbare school stegen die percentages van van 28 procent in 2017 tot 43 procent in 2021.