Elke keer als ik over de brug rij en in een flits de stad zie, dan moet ik er aan denken. Aan mijn vader die in het Witte Huis gelegerd was. Aan de vader van mijn vrouw, die bij het Maasstation lag. Aan die iconische foto van de brandende stad. Grote, zwarte rookpluimen die duidden op een verschrikkelijk verhaal. Het zijn al die hoge torens die mij daaraan nu herinneren. Elke keer weer.

