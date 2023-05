Albert Heijn en bonden hervatten overleg, stakingen distributiecentra opgeschort

Vakbonden FNV en CNV hervatten binnenkort de onderhandelingen met Albert Heijn voor een nieuwe cao voor distributiemedewerkers. De stakingen bij de distributiecentra van de supermarktketen zijn daarom opgeschort. Dat hebben beide zijden woensdagnacht bekendgemaakt.

De nieuwe overlegronde, die waarschijnlijk maandag begint, volgt op een verbeterd bod van Albert Heijn. Het concern biedt niet alleen een loonsverhoging van 10 procent, maar heeft ook verklaard bereid te zijn de arbeidsvoorwaarden voor huidige en nieuwe medewerkers te handhaven. Voorgestelde verslechteringen zouden daarmee van tafel zijn, zoals de vakbonden eisten.

Volgens het FNV houdt dat onder meer in dat ook nieuwe medewerkers recht hebben op 100 procent toeslag voor werken op zondag, en dat nieuw personeel recht heeft op de regeling die het mogelijk maakt om vervroegd uit dienst te treden.

Daarnaast gaat Albert Heijn afspraken maken met uitzendbureaus over de roosters van uitzendkrachten. Volgens de FNV betekent dat dat roosters straks twee weken van tevoren worden vastgesteld en dat het werken in meerdere ploegendiensten per week sterk wordt beperkt.

Handreiking

Albert Heijn kwam woensdagavond met de handreiking. „Dankzij de druk van alle stakers was Albert Heijn uiteindelijk bereid onze eisen om weer aan tafel te komen in te willigen”, zegt CNV-bestuurder Roel van Riezen tegen het ANP. „Ik verwacht dat we er wat de overige punten betreft straks snel uit zijn.”

Ook Shefania Sewbaks, bestuurder FNV Handel, is optimistisch. „We hebben goede hoop dat we met Albert Heijn tot een goed resultaat kunnen komen op basis van het bod dat er nu ligt. De medewerkers van Albert Heijn hebben laten zien hoe belangrijk en onmisbaar ze zijn.”

De acties bij de distributiecentra van Albert Heijn begonnen vorige week zondag. Ze werden steeds merkbaarder bij de supermarkten van het concern. Klanten werden geconfronteerd met lege schappen. De afgelopen vier dagen staakten volgens het FNV ongeveer 1.500 medewerkers bij vijf van de zes distributiecentra. Er waren verdere stakingen gepland in Zaandam, Zwolle, Geldermalsen, Pijnacker en Tilburg. Die gaan voorlopig niet door.

Albert Heijn is blij met de opschorting van de acties. „We gaan nu samen met alle collega’s aam de slag om onze winkels weer goed te bevoorraden zodat al onze klanten weer hun boodschappen bij ons kunnen doen zoals ze dat gewend zijn”, aldus het bedrijf.