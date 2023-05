Zelensky aangekomen in Nederland voor verrassingsbezoek, gesprekken met Rutte en Kaag op agenda

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is woensdagavond aangekomen in Nederland. Volgens ingewijden van persbureau ANP gaat hij tijdens een bezoek in Den Haag spreken met premier Mark Rutte (VVD) en defensieminister Kajsa Ollongren (D66), en houdt hij een toespraak houden met de titel ‘Geen vrede zonder rechtvaardigheid in Oekraïne’. Het wordt de eerste keer sinds de Russische invasie in Oekraïne dat Zelensky fysiek in Nederland aanwezig is. In maart vorig jaar was hij wel digitaal aanwezig, toen hij de Tweede Kamer per videoverbinding verzocht Oekraïne te blijven steunen.

Zelenksy zou in het weekend van 13 en 14 mei een bezoek brengen aan Duitsland, maar daar lijkt Kyiv een streep doorheen gezet te hebben. Uit veiligheidsoverwegingen was het de bedoeling dat dit uitzonderlijke bezoek geheim zou blijven, maar woensdag werd in de Duitse media al aangekondigd dat Zelensky naar bondskanselier Olaf Scholz zou gaan. De Berlijnse politie zou ook al bevestigd hebben dat voorbereidingen op het bezoek in volle gang waren. Ingewijden hebben tegen internationale persbureaus gezegd dat Kyiv boos is door de „onverantwoordelijke” vroegtijdige bevestiging van het bezoek.

Wraakaanvallen

Woensdagochtend was de oorlogspresident nog in Finland voor een onaangekondigd overleg met de premiers van Zweden, Denemarken, Noorwegen en IJsland en de president van Finland. Afgelopen week bedankte Zelensky de Noord-Europese landen voor hun steun, en benadrukte hij — zoals vaker afgelopen maanden — het belang van het leveren van gevechtsvliegtuigen. Momenteel leveren alleen Polen en Slowakije die.

Zelensky bezoekt Nederland terwijl Oekraïne kampt met Russische wraakaanvallen vanwege een vermeende drone-aanval op het Kremlin, waarvoor Moskou Kyiv verantwoordelijk houdt. Luchtaanvallen kostten woensdag in de regio Cherson aan meer dan twintig mensen het leven. Op een persconferentie in de Finse hoofdstad Helsinki wuifde de Oekraïense president de Russische beschuldiging resoluut van de hand. „Wij vallen Poetin niet aan, of Moskou, wij vechten op ons eigen grondgebied”, stelde hij.

Nederlandse regeringsleiders lieten zich sinds het begin van de oorlog al wel zien in Oekraïne, om de goede onderlinge relaties te onderstrepen. Zo heeft premier Mark Rutte in de afgelopen veertien maanden twee bezoeken gebracht aan Kyiv; eerst met vicepremier Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA), daarna met minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, VVD). Ook de Amerikaanse president Joe Biden en zijn collega’s Olaf Scholz en Emmanuel Macron hebben Oekraïne sinds de Russische invasie op 24 februari bezocht.

Lees ook dit interview met Zelensky’s stafchef Andriy Borisovitsj Jermak: ‘Rusland maakt geen schijn van kans, Oekraïne kan vechten en is niet bang’