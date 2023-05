Wilde staking uitgebroken bij VDL NedCar na stuklopen overleg rond sociaal plan

Bij autofabriek VDL NedCar in het Limburgse Born zijn woensdag zo’n tweeduizend werknemers gaan staken. Volgens VDL NedCar-voorzitter Abdel Lahssaini ligt „de hele fabriek” plat, meldt persbureau ANP. De wilde staking – een staking georganiseerd door werknemers zelf, niet door een vakbond – leek onontkoombaar, omdat overleg tussen VDL NedCar en vakbonden over een sociaal plan is stukgelopen. Vakbonden, waaronder FNV, riepen arbeiders in het verleden in soortgelijke situaties vaker op tot een staking. Ook nu kondigden ze aan dat werknemers acties aan het voorbereiden waren.

Een nieuw sociaal plan is voor de werknemers van VDL NedCar van groot belang. Begin 2024 loopt het contract tussen BMW en VDL NedCar voor de fabricage van Mini’s in Borne af. Zicht op een nieuw automerk dat het stokje zou kunnen overnemen is er niet. De vakbonden verwachten daardoor het ontslag van zeker 2.400 werknemers. VDL NedCar is met 3.800 werknemers een van de grootste werkgevers van Limburg.

VDL NedCar en vakbonden verwijten elkaar het stuklopen van de onderhandelingen. VDL voelt zich volgens het ANP „voor het blok gezet”. Volgens een woordvoerder is het bedrijf „best bereid” om het sociaal plan aan te passen, maar een verdubbeling van het plan vindt het bedrijf „niet realistisch”. Wil Croonen van CNV Vakmensen stelt dat de opstelling van VDL NedCar gelijkstaat aan volledige sluiting van de fabriek.

Lees ook dit verhaal over waarom de wilde staking niet onverwacht komt