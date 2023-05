Waarom gebruikte Amnesty AI-beelden, en geen échte foto’s van de protesten?

„Bescherm het protest.” Op 28 april plaatste mensenrechtenorganisatie Amnesty International een viertal beelden op haar Instagrampagina met dit bijschrift. Het eerste beeld, dat op menig tijdlijn zal zijn verschenen (het account heeft een miljoen volgers), toonde een jonge Colombiaanse activiste die wordt afgevoerd door oproerpolitie. Het beeld ondersteunde de boodschap van Amnesty dat de Colombiaanse politie geweld gebruikte tegen mensen die vreedzaam protesteerden tijdens de Nationale Staking van 2021. In verschillende Colombiaanse steden werd dat jaar op grote schaal gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel voor belastinghervormingen. Amnesty rapporteerde eerder over het Colombiaanse politiegeweld en wilde twee jaar na dato haar oproep aan de autoriteiten herhalen dat hier onderzoek naar moet plaatsvinden.

Wie snel langs de afbeelding scrolde, zal het mogelijk niet zijn opgevallen, maar oplettende kijkers spotten een aantal eigenaardigheden. Zo was de activiste gehuld in een vlag die wél de kleuren van de Colombiaanse vlag bevatte, maar die kleuren hadden níét de juiste volgorde. Ook oogde de hand van de linkeragent onnatuurlijk, en de agenten op de achtergrond waren vreemd vervormd. In kleine letters links onderin de afbeelding stond een verklaring voor de afwijkingen: „Illustraties geproduceerd door artificiële intelligentie.”

Op sociale media klonk meteen kritiek op de keuze van Amnesty om kunstmatige intelligentie (AI) in te zetten. Waarom gebruikte Amnesty geen echte foto’s van de protesten? En hoe wenselijk is dat, misstanden aankaarten met nepfoto’s?

Oproerpolitie

Niet wenselijk, oordeelt Paul Teixeira van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Wanneer het aankomt op het presenteren van nieuwsfeiten, is het gebruik van AI-gegenereerde beelden in de ogen van de (foto)journalist „echt onacceptabel”. Teixeira: „Zodra je AI-beelden gaat gebruiken, ben je een interpretatie van de werkelijkheid aan het maken.” Daarnaast zijn er „heel veel persfotografen in de wereld die beeld maken”, zegt Teixeira. „Maak daar alsjeblieft gebruik van.”

Normaal gesproken doet Amnesty dat ook, zegt Ruud Bosgraaf, persvoorlichter van de Nederlandse tak van de mensenrechtenorganisatie. „Dit was voor ons ook nieuw.” Het was de eerste keer dat Amnesty AI gebruikte voor een afbeelding, eerder werden reële foto’s gebruikt en fotografen gewoon gehonoreerd.

Vanwaar dan toch de keuze om AI in te zetten? Dat had alles te maken met de veiligheid van de demonstranten, zegt Bosgraaf. „De demonstranten in Colombia zijn doodsbang voor de oproerpolitie. Ook na afloop van het gewelddadige optreden in 2021 zijn er nog mensen van hun bed gelicht op grond van beeldmateriaal. Dat we de gezichten van demonstranten niet willen laten zien, is dus niet zo vreemd vanuit Amnesty; de veiligheid van mensen staat voor ons voorop. Dat was dan ook de reden om te zeggen: dan gebruiken we een plaatje en geen reële foto.”

Klip en klaar

Om verwarring te voorkomen probeerde Amnesty wel goed duidelijk te maken dat het hier om AI-beelden ging, zegt Bosgraaf: door dat expliciet in de afbeelding zelf te vermelden, maar ook door de imperfecties van de AI expres te laten voor wat ze waren. De verkeerde volgorde van kleuren in de afgebeelde vlag was volgens Bosgraaf bijvoorbeeld een bewuste keuze: je kon eraan zien dat het niet een echte foto was. Bosgraaf: „Maar dat is gewoon niet overgekomen, dat is slecht gecommuniceerd en dat trekken we ons aan.”

De misverstanden die online rond de AI-beelden ontstonden, waren voor Amnesty reden om ze offline te halen en te heroverwegen of en hoe de organisatie in de toekomst nog gebruik zal maken van AI-beelden. Bosgraaf: „Als we dat doen, dan moet in ieder geval wel klip en klaar zijn dat het gaat om een AI-gegenereerd plaatje en niet om een reële foto.”