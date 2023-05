Verdachte dodelijke schietpartij Texas aangehouden na klopjacht

De Amerikaanse politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van het doden van vijf mensen in hun woning in Texas vorige week vrijdag. Dat meldt ABC News. De verdachte schuilde in het huis van een familielid en verstopte zich in een kast op het moment dat agenten het huis binnenvielen.

Eerder op dinsdag kwam naar buiten dat de man een Mexicaanse migrant is die vier keer eerder was uitgezet door de Amerikaanse autoriteiten, maar keer op keer illegaal terugkeerde naar de VS.

De schietpartij vond plaats nadat de verdachte door buren was gevraagd te stoppen met het schieten met zijn semiautomatische AR-15-geweer in zijn tuin omdat in het huis ernaast een baby probeerde te slapen. De man bestormde vervolgens het huis van de buren en doodde vijf van de tien mensen binnen, waaronder een jongen van 9 jaar.

Na de dodelijke schietpartij begonnen honderden agenten aan een grootscheepse zoektocht naar de man, waarbij hele dorpen werden uitgekamd. In de Amerikaanse media en politiek zorgde het geweld voor een opleving van een debat over twee belangrijke thema’s in de VS: vuurwapenbezit en illegale migratie.

