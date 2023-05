Utrechtse hoogleraar conflictstudies beticht van ‘Russische desinformatie’

Ook door academisch Nederland dreunt de oorlog in Oekraïne. Een tekst van de Utrechtse hoogleraar conflictstudies Jolle Demmers op de site van de universiteit werd vorige week verwijderd na felle online kritiek op de inhoud.

Demmers, die naar eigen zeggen kritisch is over „de koers van het Westen” en bezorgd dat die „tot verdere escalatie kan leiden”, hield eind maart een lezing voor het Vlaams Vredesinstituut in Brussel. De Universiteit Utrecht zette een tekst op basis van de lezing online met een link naar de toespraak op YouTube. Kop: In Oekraïne wordt niet één conflict uitgevochten, maar vijf tegelijkertijd.

In de tekst benadert Demmers de oorlog als een „cluster van conflicten”. Die gaan om „militaire invloedssferen en veiligheid”, maar ook om „economische afzetmarkten, energie, de positie van de NAVO en de wapenindustrie”. De UU twitterde een aanbeveling: „De oorlog in Oekraïne wordt veelal voorgesteld als een duel, David versus Goliath. Maar dat is onterecht, betoogt hoogleraar conflictstudies Jolle Demmers.”

Gedwongen evacuaties

Op Twitter werd Demmers’ betoog gefileerd door Ruslandkenner Marit de Roij, die er het effect van „hardcore Russische desinformatie” in herkende. Onder meer in woordkeus als „pro-Russische milities” in Oost-Oekraïne (in plaats van ‘het Russische leger’) en de bewering dat „drie miljoen Oekraïners” naar Rusland waren gevlucht. Dat waren grotendeels gedwongen evacuaties, aldus de Roij, die stevige bijval kreeg en de universiteit opriep tegen „pure leugens” op te treden. Demmers betoog als geheel miskende volgens haar het eenzijdige karakter van de agressieoorlog.

Haar analyse, zegt Demmers, „wijkt af van de doorsnee posities”. Maar die past wel in een bredere trend van critici van de oorlog zoals de taalkundige Noam Chomsky, die het Westen medeverantwoordelijk houden en aandringen op onderhandelingen met Poetin. Demmers indeling in vijf conflicten komt frappant overeen met die van de Britse hoogleraar vrouwenstudies Susan Watkins, die in de New Left Review in september een artikel schreef met de kop Five Wars in One. Demmers laat weten het artikel en de auteur te kennen maar niet naar bronnen te verwijzen „in een keynote toespraak voor niet-academisch publiek”.

Reactie in etappes

De Universiteit Utrecht reageerde in etappes op het rumoer. Op de site kwam eerst de melding dat kritiek „serieus” werd genomen. En toen dat „verschillende standpunten, conclusies, bewoordingen en nuances bijdragen aan het wetenschappelijk en maatschappelijk debat”. Daarna werden alsnog enkele passages aangepast en verdween het aantal van drie miljoen naar Rusland gevluchte Oekraïners. Uiteindelijk werd het hele stuk vervangen door nieuwe passages over het „duiden van geweld”.

Demmers zegt te staan achter „de volledige tekst zoals ik die in Brussel heb uitgesproken”. De tekst op de site, zegt zij, was van de afdeling communicatie. „Hoewel ik eerst geen probleem zag, zag ik later dat er een aantal onduidelijkheden in zaten en mijn belangrijkste boodschap verloren ging. De collega’s van de communicatieafdeling hebben dit in overleg met mij opgelost.”