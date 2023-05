Tien best verdienende sporters streken een recordbedrag van 1 miljard euro op, mede dankzij Saoedi-Arabië

De slordige 960 miljoen euro die de tien best verdienende sporters in 2018 opstreken, was al niet mis. Een daling volgde, mede door het coronavirus, maar het afgelopen jaar verdienden Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en acht andere – allemaal mannelijke – sporters een nieuw recordbedrag. Zakenblad Forbes rekende uit dat het clubje grootverdieners in totaal ruim 1 miljard euro kreeg bijgeschreven op hun bankrekeningen. Vier van hen ontvingen Saoedisch geld.

Forbes telde de sportieve inkomsten (prijzengeld, salarissen en bonussen) en commerciële bijverdiensten (sponsordeals, licentie-inkomsten, uitbetaling van verkochte aandelen en overige schnabbels) van de sporters bij elkaar op. Het gaat om de periode van 1 mei 2022 tot 1 mei 2023. Het zakenblad liet alleen inkomsten uit investeringen buiten beschouwing.

Lees ook dit artikel over de groeiende invloed van Saoedi-Arabië in het voetbal

Saoedi-Arabië is al een tijd lang bezig invloed te verwerven in het internationale topvoetbal. In 2021 kocht het Saoedische staatsinvesteringsfonds de Engelse club Newcastle United, daarnaast haalde het land de Spaanse Supercup naar Ryad en investeerde het fors in het lokale voetbal. Dat oogst veel kritiek: in Saoedi-Arabië worden vrouwen nog altijd onderdrukt en staat de doodstraf op homoseksuele relaties. Daarnaast is het land nog steeds betrokken bij de bloedige burgeroorlog in Jemen.

Ronaldo en Messi

Lijstaanvoerder Ronaldo kende bij Manchester United – waar hij na onenigheid vertrok – en het nationale elftal van Portugal sportief gezien een beroerd jaar, maar met zijn opgestreken 123 miljoen euro merkte hij daar financieel weinig van. Wat erg hielp: zijn overstap in december naar Al-Nassr, een voetbalclub uit Saoedi-Arabië. Ronaldo zou daar jaarlijks zo’n 200 miljoen euro gaan verdienen. Aannemelijk is dan ook dat zijn inkomen komend jaar nog hoger ligt.

Ook Ronaldo’s sportief rivaal Messi – hij streek ongeveer 118 miljoen euro op – ontving uit Saoedi-Arabië afkomstig geld. Messi, dinsdag door zijn club Paris-Saint Germain nog geschorst om een trip naar Saoedi-Arabië, verdiende flink bij als toeristisch ambassadeur voor het land in het Midden-Oosten. Hij duikt in tv-reclames en landelijke media op bij toeristische trekpleisters, zoals een dierentuin. Advies van mensenrechtenorganisaties en families van gevangenen om niet met het Arabische koninkrijk in zee te gaan, liet hij links liggen.

Geld in golfsport

Het Saoedische geld gaat binnen de sport lang niet alleen naar voetballers. Nummers 6 en 7 Dustin Johnson en Phil Mickelson, beide golfers, verdienden miljoenen met hun deelname aan de LIV Golf Invitational Series. Die nieuwe golfcompetitie, met een prijzenpot van ruim 22,5 miljoen euro, wordt georganiseerd door Saoedi-Arabië.

In het geheim hielp Mickelson, die de Saoedi’s volgens zijn biograaf eerder nog ‘scary motherfuckers’ noemde, de competitie zelfs te vormen. Met zijn uitspraak refereerde hij aan de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018 in de Saoedische ambassade in Istanbul, volgens internationale veiligheidsdiensten een opdracht van kroonprins Mohammed bin Salman. Desondanks ging Mickelson overstag.

In de top 10 van Forbes zijn ook voetballer Kylian Mbappé (3), de basketballers LeBron James (4), Stephen Curry (8) en Kevin Durant (10), bokser Canelo Álvarez (5) en de inmiddels gestopte tennisser Roger Federer (9) terug te vinden. Laatstgenoemde bereikte de top 10 hoewel hij nauwelijks inkomsten had uit wedstrijden.

Lees ook dit artikel over het omstreden Saoedisch golftoernooi, waar het vooral om geld gaat