Politie gebruikte vorig jaar vaker geweld, wijt toename aan polarisatie samenleving

De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt om situaties op te lossen. In 2022 is 33.584 keer geweld toegepast tijdens ruim 20.000 incidenten, dat is een stijging van 12 procent ten op zichte van het jaar ervoor. Een van de verklaringen voor de geweldsstijging is volgens de korpsleiding de toegenomen tweedeling in de samenleving. Dat blijkt woensdag uit een door de politie zelf gepubliceerd onderzoek.

„Burger en overheid zijn steeds meer tegenover elkaar komen te staan”, constateert de politie in het rapport. Er is sprake van een maatschappij die „verder polariseert”. Daarnaast is er een stijging van het aantal protesten, wat vervolgens weer leidt tot meer gebruik van geweld door de politie. Een andere oorzaak die wordt genoemd is de toename van incidenten waarbij verwarde personen betrokken zijn; ten opzichte van 2021 gaat het om een stijging van bijna 7 procent.

„Wat mij zorgen baart, is het geweld dat we noodgedwongen moeten inzetten tegen kwetsbare mensen”, reageert politiechef Frank Paauw. „De zorg voor hen is doorgaans geen politietaak, aangezien veel mensen met verward gedrag die met de politie in aanraking komen niet of nauwelijks overlastgevend, crimineel of gevaarlijk zijn.”

Bij ruim de helft van de ruim 30.000 incidenten gebruikten agenten uitsluitend fysiek geweld in plaats van wapens. In ruim 2.100 gevallen moest de politie een vuurwapen inzetten. Het stroomstootwapen werd vorig jaar 4.414 keer gebruikt, in ruim driekwart van de gevallen door er alleen mee te dreigen. Van de ruim 2.452 geweldsregistraties is in 13 procent geconcludeerd dat een agent „niet-professioneel” heeft gehandeld. „Vaak maken we in een fractie van een seconde goede inschattingen, maar helaas pakt het soms niet goed uit”, aldus Paauw.