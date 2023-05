Platform waarschuwde sekswerkers afgelopen jaar 15.000 keer voor gewelddadige klanten

In het afgelopen jaar zijn sekswerkers meer dan 15.000 keer gewaarschuwd voor gewelddadige klanten. Dat heeft belangenvereniging SOA Aids Nederland woensdag bekendgemaakt op basis van een inventarisatie van een platform dat waarschuwingen verstuurt. Een jaar geleden werd dat systeem geïntroduceerd, met als doel meer bescherming te bieden aan sekswerkers. Naast waarschuwen kunnen die op het platform ook controleren of bepaalde klanten als gewelddadig bekendstaan.

De klanten worden omschreven met uiterlijke kenmerken of een deel van hun contactgegevens. Volgens de belangenvereniging gebeurt het „meerdere malen” per week dat er meldingen binnenkomen op het platform ‘Ugly Mugs’, waarbij 277 sekswerkers zijn aangesloten. Op basis daarvan ontvangen sekswerkers waarschuwingen. De helft van de meldingen gaan over schelden en intimidaties. Daarnaast komen ook bedreigingen, financiële en emotionele chantage en diefstal voor.

In een op de drie gevallen gaat het om situaties met seksueel of fysiek geweld. „We zien nu al dat 31 procent van de gevaarlijke klanten sekswerkers chanteren met hun sekswerkidentiteit”, zegt een woordvoerder van de belangenvereniging. Het platform helpt ook in het voorzien van zorg of het doen van aangifte bij de politie. In 2022 was de aangiftebereidheid laag: slechts 2 procent van de sekswerkers zegt aangifte te hebben willen of durven doen na een geweldsaanvaring.