Overheid zet vaccinbedrijf Intravacc te koop, protest ten spijt

Vaccinbedrijf Intravacc, eigendom van de Nederlandse staat, staat te koop – verwoede pogingen van verschillende politici om die verkoop tegen te houden ten spijt. Al in 2015 nam Edith Schippers (VVD), toenmalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat besluit, maar tijdens de coronacrisis legde haar opvolger Hugo de Jonge (CDA) de verkoop stil. Afgelopen zomer liet de huidige minister van VWS Ernst Kuipers (D66) al weten de verkoop door te willen zetten. Het vaccinbedrijf maakt nu zelf via een persbericht bekend dat dit proces is gestart.

Intravacc doet onderzoek naar vaccins en helpt bij de ontwikkeling daarvan. Op de verkoop is sinds het voornemen van Schippers al veel kritiek: oppositiepartijen en Kamerleden vrezen dat Nederland en de EU minder zelfvoorzienend worden in de ontwikkeling van vaccins. Ook de Algemene Rekenkamer wees op de mogelijke consequenties. Tijdens de coronacrisis werd dat sentiment sterker, toen Nederland en Europa afhankelijk bleken van een beperkt aantal fabrikanten en landen.

Niet wenselijk

Begin dit jaar diende GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld tijdens een debat over de verkoop een motie in om deze tegen te houden, omdat uit onderzoek zou blijken dat voor farmaceuten financieel rendement leidend is, en niet de volksgezondheid. Privatisering van het vaccinbedrijf – het enige in overheidshanden – zou daarom niet wenselijk zijn. In de motie noemde Westerveld tevens de waarschijnlijkheid van een volgende pandemie.

De motie werd afgewezen, maar twee andere, tijdens datzelfde debat ingediende moties, werden wel aangenomen. Daarmee stelden Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Judith Tielen (VVD) voorwaarden aan de verkoop, zoals een koper in de EU en een plan om het Nederlandse belang in de ontwikkeling van vaccins binnen Europa te behartigen.

In een brief aan de Tweede Kamer schreef Kuipers afgelopen zomer dat aandeelhouderschap in Intravacc niet nodig is „voor het borgen van het publieke belang van vaccinontwikkeling”. Verkoop is de juiste beslissing volgens de minister, omdat het Intravacc in staat zou stellen meer geld aan te trekken.