Online bank Knab doet op aandringen van DNB risicovolle leningen van de hand

De bankenpoot van verzekeraar Aegon heeft op aandringen van De Nederlandsche Bank (DNB) ingegrepen in zijn leningenportefeuille. Volgens de toezichthouder hadden beide bankdochters, Knab en Aegon Bank, al een aantal jaar hun risicobeheersing niet op orde. Na een laatste controle van DNB besloot de inmiddels tot Knab samengevoegde bank daarom te stoppen met het beheren van leningen van een aantal online leenplatforms.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de bank dat dinsdag verscheen, waarover Het Financieele Dagblad berichtte. Dat DNB al een aantal jaar streng meekijkt met het risicobeheer van Knab was vorig jaar al bekend geworden.

Banken moeten in hun risicobeheer goed afwegen hoeveel risico ze willen lopen met de leningen op hun balans. Doorgaans geldt dat hoe hoger het risico van een lening, hoe meer een bank kan verdienen met de rente.

Tegelijk ligt het risico op wanbetaling dan ook hoger en moeten banken extra kapitaal aanhouden voor risicovollere leningen. Dat kan weer verdiensten schelen. Banken moeten deze potentiële winsten en lasten continu tegen elkaar afwegen in hun risicobeheer en alle leningverstrekking toetsen aan die interne regels.

Hogere rente-inkomsten

Vorig jaar bleek dat DNB aspecten van dergelijk risicobeheer van Knab al sinds 2013 in de gaten houdt. Volgens de toezichthouder ontbrak het bij de bank in de afgelopen jaren aan inzicht in de renterisico’s.

Dat was met name het geval bij de leningportefeuilles die via een derde partij in beheer waren genomen. Knab werkte samen met een aantal online leenplatforms, zoals Auxmoney (waarin ook direct werd geïnvesteerd) en Crédit Agricole Consumer Finance. Mkb’ers en consumenten kunnen via die platforms snel leningen afsluiten, waarna de Aegon-bank die leningen op de balans nam – en daarmee mee profiteerde van de relatief hoge rentes die dit soort platforms rekent.

Volgens DNB leunde de bank daarbij te veel op de risico-inschatting van de leenplatforms, terwijl het op het moment dat ze de leningen op de balans nam ook haar verantwoordelijk was om de risico’s te wegen. In 2019 beloofde de bank beterschap, maar uit het jaarverslag over 2022 van de Aegon-dochter blijkt dat bij een nieuw bezoek van DNB-controleurs nog steeds tekortkomingen hierin werden geconstateerd.

De bank besloot daarop te stoppen met leningen uitgeven via Auxmoney en Crédit Agricole. 483 miljoen euro aan leningen werd verkocht, meer dan een halvering van de portefeuille van leningen via derde partijen van een jaar eerder.

De bank zegt in een toelichting dat al in 2019, na een formele aanwijzing door DNB, was besloten om geen nieuwe contracten meer aan te gaan met de online leenplatforms. Nu een groot deel van de nog lopende portefeuille is afgestoten – zonder daarop verlies te maken – zegt de bank zich te gaan concentreren op een nieuwe „propositie om zelf leningen aan te bieden”.

Knab werd in 2012 opgericht als algemene online bank, maar richt zich inmiddels vooral op dienstverlening aan zzp’ers. De bank heeft ongeveer 350.000 betalende klanten.

De bank is onderdeel van de vorige jaar aangekondigde overname van de Nederlandse tak van Aegon door ASR (waarvoor nog definitief goedkeuring moet worden gegeven). De vraag is of ASR de bank wel wil houden. De verzekeraar uit Utrecht stopte zelf een paar jaar geleden met de eigen bank.

Volgens bronnen van persbureau Reuters begin dit jaar zou ASR overwegen Knab van de hand te doen. Topman Jos Baeten zei bij de presentatie van de jaarcijfers „alle opties open te houden”.