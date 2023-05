Of het Kremlin echt met drones is aangevallen, is onzeker. Maar escalatie dreigt nu Rusland Oekraïne beschuldigt

Rusland heeft Oekraïne ervan beschuldigd in de nacht van dinsdag op woensdag te hebben geprobeerd een drone-aanval op het Kremlin uit te voeren. Rusland zou twee drones met een elektronisch verdedigingsmechanisme hebben uitgeschakeld, aldus het Kremlin, dat sprak van een geplande „terroristische daad” en een aanslag op het leven van de Russische president Vladimir Poetin.

Op Russische sociale media circuleren videobeelden waarop twee objecten te zien zijn die koersen naar een van de hoogste toppen van de gebouwen in het Kremlin, waar elk uiteenspatten in een rookwolk. Of de beelden echt zijn, is moeilijk vast te stellen.

Oekraïne heeft ontkend iets met de aanval, als daar inderdaad sprake van was, te maken te hebben. „We vallen Poetin of Moskou niet aan, we vechten op ons eigen grondgebied”, zei president Zelensky tijdens een persconferentie in Finland. Donderdag brengt hij een bezoek aan Nederland, zo werd woensdagavond bekendgemaakt.

President Zelensky brengt deze donderdag een bezoek aan Nederland

Het is goed mogelijk dat Rusland een zogeheten false flag-operatie heeft uitgevoerd om verdere escalatie van de oorlog te legitimeren. Mychajlo Podoljak, een belangrijke adviseur van Zelensky, zei woensdag in Kyiv dat de beschuldiging, gevoegd bij de melding dat Rusland in de bezette Krim saboteurs had opgepakt, „duidelijk wijst op een grootschalige terroristische provocatie” die „de komende dagen” te verwachten was.

De Russische ex-president Dmitri Medvedev heeft woensdag op sociale media gezegd dat het Kremlin na de veronderstelde drone-aanval geen andere optie meer heeft dan het „elimineren” van Zelensky en zijn „kliek” in Kyiv. Eerder op de dag had het Kremlin al laten weten het recht te hebben om wraak te nemen.

Een woordvoerder van het Witte Huis in de VS zei woensdag de beschuldigingen door Moskou niet te kunnen verifiëren. Ze kondigde wel aan dat de VS Oekraïne voor 300 miljoen dollar extra militaire steun zullen geven.

Zeker 21 doden in Cherson

Niet lang na de beschuldiging door Kremlin, gingen woensdag in Oekraïne luchtalarmen af. De hele dag waren er ook Russische aanvallen op de Oekraïense regio Cherson. Daarbij zijn zeker 21 burgers omgekomen, aldus de Oekraïense autoriteiten. Ook vielen er 48 gewonden. „De wereld moet dit zien en weten”, schreef president Zelensky op Telegram bij foto’s van slachtoffers. „Een treinstation en een kruising, een huis, een bouwmarkt, een supermarkt en een tankstation. Weet je wat deze plaatsen verenigt? Het bloedige spoor dat Rusland achterlaat.”

Het is onduidelijk of de aanvallen verband houden met de veronderstelde aanval op het Kremlin. Russische troepen vallen de stad regelmatig aan vanuit bezette delen van de zuidelijke regio.

Het is voor het eerst dat Rusland Oekraïne beschuldigt van een aanval op Moskou. Wel wordt al langer gespeculeerd over een mogelijke aanval van Oekraïne op Russisch grondgebied. Zo zei het hoofd van de militaire inlichtingendienst van Oekraïne, generaal Kyrylo Boedanov, in januari dat er meer aanvallen zullen plaatsvinden op Russisch grondgebied. Op de Amerikaanse tv-zender ABC News zei hij dat Oekraïense aanvallen „steeds dieper” in Rusland zullen landen. Volgens Rusland was Poetin tijdens de veronderstelde aanval niet in het Kremlin maar in Novo-Ogarjovo, een landgoed net buiten Moskou.

Lees ook: Zelensky vanuit Finland onderweg naar Nederland