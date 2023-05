Ik werd dinsdag wakker in een opgelucht Nederland. „Bericht van het front (in Liverpool)”, opende Songfestivalmeubilair Cornald Maas zijn tweet. „Zojuist eerste repetitie NL. En, na alle ophef van afgelopen tijd: boven verwachting, classy/kwetsbaar/intiem, mét connectie tussen Mia & Dion. En oh ja: vocals in harmonie”. Hoe hij het voor elkaar kreeg om het woord front te gebruiken in de context van een festival dat mede door Oekraïne wordt georganiseerd, daar zal ik maar niet te lang bij stilstaan. Want de hooivorken kunnen terug de schuur in, de vingers van het toetsenbord.

De oorlogstaal was misschien ongelukkig, maar dekte de lading vrij aardig. Alleen ligt dat front helemaal niet in Liverpool, maar gewoon in Nederland. Zeventien miljoen bondscoaches zijn ook zeventien miljoen zangcoaches in het land waar Snollebollekes volle voetbalstadions doof blèrt. Twee valse optredens en Mia en Dion konden maar beter elders asiel aanvragen.

Ik verlangde bijna terug naar simpeler, grappiger Songfestivaltijden. Toen we Pierre Kartner lieten kiezen wie er namens Nederland zou gaan en dat dat een meisje met een draaiorgel werd. Toen we hoopten dat de tieten van Trijntje Oosterhuis niet uit haar jurk zouden floepen. Toen we Gordon stuurden.

Maar goed nieuws dus: Mia en Dion mogen blijven hopen. Want daar zat Songfestivalexpert Aran Bade van RTL Boulevard maandagavond aan tafel bij Jinek om te vertellen dat de dertig seconden van de eerste repetitie die hij zag veel beter waren dan de eerdere optredens, en samen met de podiumpresentatie goed genoeg was om de finale te halen. Aran Bade, van wie ik er heilig van overtuigd ben dat hij jaarlijks één keer uit het ijs wordt gehakt om vervolgens in korte tijd ervoor te zorgen dat we heel erg veel van Aran Bade te horen en zien krijgen.

Mia en Dion hadden besloten anderhalve toon hoger te zingen, Aran Bade had besloten een toontje lager te zingen. De man die de afgelopen weken een bak ellende over de twee onervaren zangers heen had gekieperd, was opeens de stem van de redelijkheid. En Aran Bade wilde nog even benadrukken dat al die kritiek van mensen zoals Aran Bade er mede voor gezorgd heeft dát Mia en Dion nu presentabel zijn. Les geleerd: affakkelen helpt. Of we nu op onze blote knietjes Boulevard en Shownieuws, dat midden in de consternatie nog besloot selectiecommissieleden Sander Lantinga en Cornald Maas thuis op te zoeken voor commentaar, willen bedanken voor hun godswerk.

Kijk, Mia en Dion hebben nog steeds de chemie van een puberend tweetal dat bij elkaar is gezet voor een presentatie maatschappijleer. Maar wat mij als Songfestivalfan gelukkig maakt, is dat het opeens ook uitmaakt hoe ze zíngen. En dat Nederland het Songfestival eindelijk lijkt te hebben omarmd als iets serieus.

Frank Huiskamp vervangt deze week Marcel van Roosmalen.