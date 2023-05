Met cyanide als moordwapen vergiftigde Thaise mogelijk veertien kennissen

Thailand is al dagen in de ban van –vermoedelijk – ‘s lands eerste vrouwelijke seriemoordenaar, Sararat Rangsiwuthaporn. De 36-jarige vrouw zou veertien kennissen en vrienden hebben gedood, een moordpoging zou zijn mislukt. Onderzoek of de vrouw mogelijk nog meer slachtoffers heeft gemaakt, loopt nog. Het moordwapen: cyanide. Geld zou het motief zijn.

De beelden van de vier maanden zwangere Rangsiwuthaporn, die eind april in hoofdstad Bangkok in de boeien werd geslagen, domineren nog steeds het nieuws. Bijna dagelijks meldden Thaise media nieuwe onthullingen. Woensdag werd bekend dat theezakjes gevonden in de auto van de verdachte sporen van cyanide bevatten. De gevonden hoeveelheid van het gif zou genoeg zijn om een persoon binnen tien minuten te doden, aldus een toxicoloog.

Thaise media meldden woensdag eveneens op gezag van de autoriteiten dat de ex-partner van Rangsiwuthaporn, een plaatsvervangend hoofdinspecteur van een politiebureau in Ratchaburi, als verdachte is aangemerkt voor onder meer fraude en vervalsing van documenten. Zo zou hij zijn ex hebben geholpen. De man ontkent alle betrokkenheid.

Verdachte dood vriendin

De plotselinge dood van een vriendin van Rangsiwuthaporn bracht de hele zaak aan het rollen. Rangsiwuthaporn was met de 32-jarige Siriporn Khanwong op reis in Ratchaburi, in het westen van Thailand. Terwijl de vrouwen een boeddhistisch ritueel uitvoerden aan een rivieroever kwam Khanwong te overlijden. Nabestaanden vertrouwden het plotse overlijden niet en vonden het bovendien verdacht dat twee mobiele telefoons een dure tas van Khanwong verdwenen waren. Ze vroegen de politie onderzoek te doen naar de doodsoorzaak. Die concludeerden dat de vrouw door cyanidevergiftiging was omgekomen.

Vermoedens van betrokkenheid van Rangsiwuthaporn bij de dood groeiden toen zij in eerste instantie ontkende bij het ritueel aanwezig te zijn geweest; geconfronteerd met camerabeelden kon de vrouw niet anders dan toegeven er te zijn geweest.

Na de arrestatie meldde een vrouw zich die claimt een cyanidevergiftiging door Rangsiwuthaporn te hebben overleefd. Zij vertelde de autoriteiten in 2020 vergiftigd te zijn, maar dat zij op tijd het ziekenhuis wist te bereiken. Destijds was de vrouw naar eigen zeggen te bang om een aanklacht tegen Rangsiwuthaporn in te dienen, omdat zij destijds getrouwd was met de hooggeplaatste politieagent, met wie ze twee kinderen heeft.

Medebewoners van de flats bewoond door politie-gezinnen – waar Rangsiwuthaporn met haar man en kinderen voorheen woonden - verklaren tegenover Thaise media dat de vrouw gereserveerd was en alleen omging met welgestelde politie-gezinnen. Twee van haar vermeende slachtoffers zijn vrouwelijke agenten.

Mogelijk ook haar man vergiftigd

Eind 2022 trouwde Rangsiwuthaporn, die public relations studeerde en door leraren in media als ‘onopvallend’ werd beschreven, opnieuw. Slechts enkele maanden later overleed haar man. Zijn dood wordt nu onderzocht door de politie, mogelijk werd ook hij vergiftigd. Alle zaken die nu onderzocht worden hebben gemeen dat de vermeende slachtoffers iets dronken of aten met de verdachte vlak voor hun dood.

Een hoge politiecommissaris verklaarde eerder deze week dat de verdachte een enorme gokschuld heeft, en dat dit mogelijk de grondslag is voor de vergiftigingen. Meerdere familieleden verklaarden dat rond de dood van hun vermeend vergiftigde familielid sommen geld waren afgeschreven of dat dure bezittingen waren verdwenen.

Thailand kent tot op heden enkel mannelijke seriemoordenaars. Een van de geruchtmakende is Si Ouey die in de jaren 50 een aantal kinderen ombracht – tot op de dag van vandaag is er discussie over hoeveel. Hij werd betrapt bij het verbranden van een lichaam en werd na veroordeling ter dood gebracht. Een andere bekende seriemoordenaar is Charles Sobhraj, ook wel bekend als The Serpent naar de gelijknamige en goedkeken Netflix-serie, die in de jaren 70 het voorzien had op westerse vrouwelijke toeristen, niet alleen in Thailand maar ook in andere landen in Zuidoost-Azië. Hij wist te ontkomen aan Thaise autoriteiten, maar kwam vast te zitten in India en in Nepal. Eind 2022 kwam de Fransman vrij.

