Memes zijn voor stylisten en hun clientèle het ultieme compliment, bleek op het Met Gala

Terwijl het Met Gala zélf alleen bedoeld is voor een handjevol superrijken – een kaartje kostte omgerekend 45.000 euro – zijn de persbeelden ervan kliekjes voor het proletariaat. ‘Fashion’s biggest night out’ is meme-voer voor de normale mensen. De beelden worden met smaak verorberd en opgeboerd. Spectaculaire kostuums van ontwerpers die alles uit de kast hebben getrokken om beroemdheden om te toveren tot halfgoden, worden gereduceerd tot internetgrapjes. Modejournalisten wereldwijd klimmen ieder jaar op de eerste maandag van mei in de pen om verslag te doen van deze Oscar-avond van de mode-industrie. Voor een meme-journalist als ik begint het echte werk pas de volgende dag, als de memes verschijnen.

Dit jaar wemelde het niet alleen van de sterren op de trappen van het Metropolitan Museum in New York – een kakkerlak maakte óók zijn entree. Modeblad The Cut noemde het beestje „de echte ster van het #MetGala”. Fotografen en toeschouwers begonnen te joelen naar het insect, terwijl ze allemaal zijn beste pose probeerden vast te leggen. Entertainmentblad Variety begon op Twitter een liveverslag met beelden van een fotograaf die poseerde met zijn eigen foto van de kakkerlak. Na een klein halfuur moest het blad mededelen dat er op de Met Gala-kakkerlak was getrapt.

Het internet was ontsteld. Twitteraar @_l3rianna_ her plaatste na het nieuws over het noodlottige einde van de galakakkerlak een historische foto. Tijdens een bezoekje aan een basisschool in Florida op 11 september 2001 zegt stafchef van het Witte Huis Andrew Card tegen president George W. Bush: „Een tweede vliegtuig heeft de andere toren geraakt. Amerika wordt aangevallen.” Op de Twitterfoto fluistert stafchef Card iets anders in het oor van de president: „Ze hebben de Met Gala-kakkerlak gedood.” Weer een andere twitteraar wil dat iemand verantwoordelijk wordt gesteld.

Nog een beestje dat de show stal was Choupette, de geliefde poes van Karl Lagerfeld. Het thema dit jaar was ter ere van de bekende ontwerper voor Chanel, die in 2019 op 85-jarige leeftijd overleed. Rapper Doja Cat verschenen als katachtige en antwoordde alleen nog maar mauwend in interviews. Acteur en muzikant Jared Leto sloop rond in een gigantisch pak van de witte Birmaanse kat van Lagerfeld. Dit was genoeg reden voor mensen op de socials om allerlei kattenfilmpjes uit het meme-archief tevoorschijn te halen.

Dat is wat memes zijn voor stylisten en hun clientèle, vond modeblad Vogue achteraf: het ultieme oneerbiedige compliment. In feite betaalt de elite bijna een halve ton om te worden vereeuwigd in een meme. Want in dit tijdperk van influencers, is aandacht op het web nodig om relevant te blijven.

Choupette zelf sloeg een uitnodiging van Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour echter af. Ze bleef liever ‘rustig en gezellig’ thuis, meldde ze op haar Instagram-account.

