Meer dan honderd aanhoudingen bij Europese zoekactie naar maffiaorganisatie ’ndrangheta

Een grootschalige, internationale opsporingsactie tegen de Italiaanse criminele organisatie ’ndrangheta heeft woensdag geleid tot 108 aanhoudingen. In onder meer Duitsland, België, Frankrijk, Portugal en Italië waren duizenden agenten de afgelopen weken op zoek naar leden van het misdaadnetwerk. Het resulteerde in meer dan honderd arrestatiebevelen. Inmiddels zitten 85 verdachten in de cel, de rest staat onder huisarrest. Volgens Italiaanse media vonden de meeste arrestaties in dat land plaats, op verdenking van onder meer witwassen, drugssmokkel en belastingontduiking.

De actie, waarbij ook Europol betrokken was, richtte zich met name op de georganiseerde misdaad van Italië. ‘Ndrangheta is een machtige maffiabende die zijn oorsprong vindt in het Zuid-Italiaanse Calabrië, en die ook in het buitenland actief is. Zo waren er in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen meer dan vijftig huiszoekingen en zijn meerdere arrestaties verricht. Ook in België werden dertien verdachten aangehouden; voor zover bekend strekte de actie zich niet uit tot Nederland en zijn hier geen arrestaties verricht.

In het Zuid-Italiaanse San Luca werd een intensieve zoekactie op touw gezet. Het dorp ligt in het gebied waar ‘ndrangheta volgens Italiaanse media het machtigst is, omdat zich daar enkele misdaadfamilies hadden gevestigd. Familiebanden spelen een belangrijke rol binnen het maffianetwerk: om de banden te versterken werden in het verleden veel huwelijken en relaties georkestreerd. Mede omdat de familiaire banden zo sterk zijn, kende ‘ndrangheta van oudsher relatief weinig spijtoptanten in vergelijking tot andere misdaadorganisaties. De afgelopen jaren komt daar echter langzaam verandering in.