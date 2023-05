Meer dan een kwart miljard mensen in acute voedselnood, zegt Wereldvoedselprogramma

Meer dan een kwart miljard mensen verspreid over 58 landen leven in acute voedselnood. Dat melden onder meer het Wereldvoedselprogramma (WFP) en de EU in hun jaarlijkse voedselcrisisrapport. In het rapport wordt acute voedselnood gedefinieerd als „wanneer het onvermogen van een persoon om voldoende voedsel te consumeren zijn leven of levensonderhoud in direct gevaar brengt”. Het is een markante toename ten opzichte van vorig jaar, toen 193 miljoen mensen in acute voedselnood verkeerden. Het aantal mensen dat net genoeg te eten heeft, is sinds 2016 gestegen van bijna 90 naar ruim 250 miljoen.

De onderzoekers zien met name oorlogen, waaronder die in Oekraïne, als onderliggende oorzaak van de verslechterde voedseltoegankelijkheid. Daarnaast zijn ook klimaatverandering en economische ongelijkheid kernfactoren.

De voedselzekerheid is scheef verdeeld over de wereld. In Oekraïne komt een kwart van de bevolking voedsel te kort. In Afghanistan, Pakistan, Jemen en Syrië heeft zo’n vijftig procent van de mensen voedseltekorten. „Alleen al in Oost-Afrika, een regio die al jaren gebukt gaat onder ernstige droogte door klimaatverandering en aanhoudende conflicten, hebben meer dan 36 miljoen mensen te maken met extreme honger”, aldus humanitair expert Dirk Jan Jalvingh bij Oxfam Novib tegen persbureau ANP.

Hoewel met de jaren vele convenanten zijn getekend door rijke landen over het aanpakken van hongersnood, nemen de tekorten almaar toe. „We hebben dringend een fundamentele verandering nodig van ons humanitaire hulpsysteem om de noodrem op deze voortdurende hongercrisis te zetten”, zegt Jalvingh. „Rijke donorlanden moeten onmiddellijk meer geld geven om gehoor te geven aan de noodkreet van de VN voor meer budget.”