In Kamp Westerbork wordt op 4 mei de militaire taptoe niet meer geblazen

Bij de 4-mei-herdenking in Kamp Westerbork wordt dit jaar niet meer de militaire taptoe geblazen. Het voormalige doorgangskamp wil zo meer de nadruk leggen op de slachtoffers van de Holocaust.

Dat bevestigt directeur Bertien Minco van Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork: „We willen op deze plek echt de nadruk leggen op mensen die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten en werden weggevoerd. Een militair ritueel past daar minder goed bij.”

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten in Kamp Westerbork meer dan 100.000 Joden, Roma en Sinti gevangen. Die werden vervolgens gedeporteerd naar vernietigingskampen als Sobibor en Auschwitz, waar verreweg de meesten van hen werden vermoord.

Bij de 4-mei-herdenking in Westerbork klonk tot nu altijd de militaire taptoe, na de twee minuten stilte. „In plaats daarvan luiden we nu vóór de twee minuten stilte de klok van Westerbork”, zegt Minco. „Dat is een heel bijzondere klok, die ook tijdens de oorlog werd gebruikt om speciale gebeurtenissen aan te kondigen.” Het doet denken aan de klokken die tijdens de herdenking worden geluid op de Waalsdorpervlakte. „Onze klok is wel wat kleiner”, zegt Minco.

De krijgsmacht heeft een rol gespeeld in de geschiedenis van Westerbork. Zo bevrijdden Canadese militairen het kamp in 1945. Dat klopt, zegt Minco: „Militairen die zijn omgekomen in oorlogen worden al bij veel gelegenheden herdacht, zoals bij de 4-mei-bijeenkomst op de Dam in Amsterdam.”

Bij de 4-mei-herdenking spelen militairen dit jaar op 62 plaatsen muziek, meldt het ministerie van Defensie. „Er zijn altijd meer aanvragen om te komen spelen dan wij kunnen honoreren”, zegt een woordvoerder. „Dat Westerbork zijn herdenking nu een andere invulling geeft, betekent dat we elders kunnen spelen.”