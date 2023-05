Huiszoeking bij Braziliaanse oud-president Bolsonaro vanwege vaccinatiefraude

De Braziliaanse federale politie heeft woensdag een inval gepleegd in het huis van voormalig president Jair Bolsonaro in de hoofdstad Brasilia. Hij wordt verdacht van vervalsing van vaccinatiegegevens in overheidssystemen, waardoor hij coronamaatregelen zou hebben kunnen omzeilen. Dat melden ingewijden aan internationale persbureaus. De inval is onderdeel van een grootschaliger onderzoek van het ministerie van Justitie naar vaccinatiefraude. Bolsonaro zelf ontkent elke aantijging tegen hem.

De extreem-rechtse Bolsonaro (68) hield en houdt vol dat hij nooit het coronavaccin heeft genomen, maar in februari bleek uit gepubliceerde volksgezondheidsgegevens dat Bolsonaro wel degelijk geregistreerd staat als gevaccineerd. Volgens lokale media is gefraudeerd met de vaccinatiebewijzen van onder meer de familie van Bolsonaro: hun gegevens zouden zijn aangepast zodat ze zouden voldoen aan de coronamaatregelen van de VS. Bolsonaro, die president werd in 2019, vertrok na het verliezen van de presidentsverkiezingen vorig jaar naar de Amerikaanse staat Florida, maar was in maart jongstleden weer terug in eigen land. Tijdens zijn presidentschap verspreidde hij complottheorieën over het virus.

Lees ook De familie Bolsonaro is een machtsfactor - zolang ze verenigd blijft

Niet alleen Bolsonaro is doelwit van Justitie geworden in deze zaak. Een van zijn trouwste bondgenoten, kolonel Mauro Cid, is ook gearresteerd. Bovendien voert Justitie nog vijftien andere huiszoekingen uit, al is onduidelijk of die ook gericht zijn tegen bondgenoten van Bolsonaro.

Het onderzoek naar de vermeende vaccinatiefraude is een van de vele juridische hete hangijzers voor de oud-president. Het grootste onderzoek loopt naar de rol van Bolsonaro in de capitoolbestorming op 8 januari, nadat hij de presidentsverkiezingen verloor van de sociaaldemocraat Lula da Silva. Daarnaast zou hij onder meer de verkiezingen hebben ondermijnd door stemsystemen verdacht te maken en drie sets diamanten juwelen hebben aangenomen van Saoedi-Arabië. Bovendien wordt hij door de federale politie onderzocht voor het plegen van genocide tegen stammen in de Amazone door illegale mijnwerkzaamheden aan te moedigen. Door al deze zaken loopt Bolsonaro het risico het recht kwijt te raken om mee te doen aan de volgende verkiezingen.