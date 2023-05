Hevige seizoensregens in Rwanda veroorzaakten al zeker 115 doden

Overstromingen door hevige seizoensregens van dinsdag kostten in het noorden en westen van Rwanda al aan meer dan honderd mensen het leven. Dat meldt de omroep Rwanda Broadcasting Agency (RBA) woensdag. Foto’s op zijn Twitteraccount tonen vernielde infrastructuur waaronder verwoeste huizen, afgebroken wegen als gevolg van aardverschuivingen en ondergelopen velden en modderstromen.

De omroep spreekt van een catastrofe in de regio. Volgens RBA zouden 115 mensen inmiddels zijn overleden. Dat aantal zal vermoedelijk blijven oplopen. Vooral de westelijke provincies werden met 95 doden zwaar getroffen. In het westelijke district Ngororero trad de Nyabarongo-rivier buiten haar oevers. De belangrijkste verkeersroute werd afgesneden waardoor het district ontoegankelijk werd over de weg. Het waterniveau blijft daar stijgen.

Volgens het Rwandese ministerie van Noodbeheer zijn de hulpacties onmiddellijk begonnen. Naast het verstrekken van voorraden aan burgers met verwoeste huizen, krijgen slachtoffers van ramp hulp bij het begraven van nabestaanden. Seizoensregens die Oost-Afrika troffen, maakten ook al doden in Oeganda. Het plaatselijke Rode Kruis maakt melding van zes doden in de regio Kisoro, niet ver van de Rwandese grens, door een aardverschuiving als gevolg van hevige regenval. Het Rwandese meteorologisch instituut vreest dat de regio deze maand nog meer hevige regenval te wachten staat.