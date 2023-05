Een week na dato vroeg ik mijn opa naar het feest dat hij en oma hadden gegeven ter viering van hun 65-jarige huwelijk. Hij had moeite zich te herinneren hoe de dag was verlopen. Familieleden schoten te hulp en wezen hem erop dat die dag ongeveer zeventien kilo stamppot is gegeten (met soep vooraf) en de burgemeester op bezoek was geweest met een felicitatie. Opa wist het weer: „Het was een onvergetelijke dag.”

