Geen opvang maar ook geen terugkeer voor ongedocumenteerde mensen

Mensen zonder papieren kunnen in Nederland niet onvoorwaardelijk rekenen op basisvoorzieningen als bed, bad en brood. Ze hebben geen verblijfsvergunning, de overheid doet niets meer voor ze en dus verblijven ze nu vaak op straat. Politiek redacteur Wafa Al Ali sprak met één van deze ongedocumenteerde mensen en zag dat strengere regels niet tot meer terugkeer leiden.

