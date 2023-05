Finse krant verstopt oorlogsnieuws in schietspel om Russische censuur te omzeilen

Als ze virtueel doodgaan, kunnen spelers van het populaire schietspel Counter-Strike stuiten op de echte oorlog. De Finse krant Helsingin Sanomat heeft in een van de omgevingen van het spel een geheime kamer gebouwd met oorlogsnieuws aan de muren. Op die manier hopen de journalisten Russische gamers te bereiken, ondanks de strenge censuur in Rusland.

Sinds het begin van de oorlog heeft de Russische overheid de toegang tot kritische berichtgeving over de oorlog in Oekraïne zo goed als onmogelijk gemaakt. De laatste twee onafhankelijke media werden begin vorig jaar verboden. Maar gamen bleef mogelijk, ook in Counter-Strike: Global Offensive, wereldwijd het meest gespeelde schietspel van dit moment.

Spelers van ‘CS:GO’ kunnen kiezen uit verschillende werelden om elkaar digitaal in te beschieten. Iedereen kan eigen werelden aan het spel toevoegen, waar andere spelers vervolgens gebruik van kunnen maken. Dat bracht Helsingin Sanomat op het idee om een nieuwe omgeving te laten ontwerpen en daarin informatie over de oorlog te verstoppen. De ‘architecten’ van het speelveld willen anoniem blijven omdat ze bang zijn te worden lastiggevallen.

Plattegrond van aanvallen op burgers

De nieuwe kaart, genaamd ‘de_voyna’ naar het Russische woord voor ‘oorlog’, is gebaseerd op een „slavische stad”. Chroesjtsjovflats, verlaten straten met militaire voertuigen, een oorlogsmonument dat met zandzakken is versterkt: het is moeilijk om geen gelijkenis met Oekraïne te zien.

Het geheim van de speelomgeving zit onder de grond. Als een speler ‘sterft’ en daardoor tijdelijk door muren en vloeren kan vliegen, vindt die een kamer gevuld met oorlogsnieuws. Op een van de muren is een plattegrond te zien van Russische aanvallen op burgerdoelen, in een hoek hangt een fotoreportage over een bombardement. „Tot nu toe zijn 70.000 Russische soldaten overleden”, staat in een tekst op tafel, die ook in het Rusissch is vertaald.

Hoeveel spelers de kaart al in gebruik hebben genomen, is niet bekend. Bijna duizend mensen hebben hem gedownload, maar dat betekent niet dat ze er ook virtuele schietpartijen in houden. Het potentiële publiek is groot: volgens analysewebsite Leetify komt meer dan een op de tien Counter-Strikespelers uit Rusland, en op het moment van schrijven zitten een miljoen spelers achter hun computer.

Lees ook De terugkeer van censuur: verbieden is weer respectabel