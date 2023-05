Doden na ongeregeldheden in Surinaams mijnbouwdistrict

Bij ongeregeldheden in het Surinaamse district Para zijn dinsdag zeker twee doden gevallen. Dat melden Surinaamse media, die melden dat de slachtoffers zijn doodgeschoten. Drie politieagenten in het gebied zijn gewond geraakt.

De onlusten begonnen op dinsdag toen een lokaal politiebureau en een kantoor van de nationale bosbeheerautoriteit SBB in het dorp Pikin Saron werden aangevallen. Het politiebureau brandde daarbij volledig af, net als tien trucks met daarop stapels hout die bij het SBB-kantoor stonden. Er zou door de opstandelingen en politieagenten op elkaar geschoten zijn, onder meer met jachtgeweren en automatische wapens.

Later op de dag werd een goudmijn van het Surinaamse mijnbouwbedrijf Grassalco in het nabijgelegen Maripaston aangevallen. Gewapenden mensen drongen de concessie binnen, schoten een medewerker neer en gijzelden enkele aanwezige medewerkers. Zij werden meegenomen in voertuigen door gemaskerde mannen en zijn later vrijgelaten.

Regering zet leger in

De Surinaamse president Chan Santokhi is in een spoedvergadering bijeengekomen met de hoogste veiligheidsautoriteiten in het land en heeft onder meer het leger ingezet om de orde in het gebied te herstellen. Hij heeft daarnaast zijn afschuw over de aanval uitgesproken en een harde aanpak van de opstandelingen beloofd.

Het is al langere tijd onrustig in Para, waar veel grootschalige bosbouw en goudmijnbouw plaatsvindt. Inwoners van het gebied, waaronder de inheemse bevolking, vinden dat zij te weinig meeprofiteren van de mijnbouwactiviteiten. Ook worden er volgens de inheemse bevolking nieuwe mijnen in het gebied geopend zonder dat zij daarover mogen meepraten. Twee weken geleden drong een groep betogers ook al een goudconcessie van Grassalco binnen uit protest tegen de gang van zaken.