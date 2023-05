DNB: woningmarkt stuk gunstiger, maar blijft ‘bijzonder moeilijk’ voor starters

De woningmarkt wordt in de loop van 2023 gunstiger voor starters. Dat blijkt uit een analyse die de Nederlandsche Bank woensdag publiceerde. Die ontwikkeling is voornamelijk ingegeven doordat de inkomens stijgen en de huizenprijzen dalen. Daardoor wordt het kopen van een huis vanaf dit najaar weer iets beter betaalbaar. Toch hebben starters het allerminst makkelijk, stelt de centrale bank.

Rekenmodellen van DNB voorspellen dat de betaalbaarheid van een koophuis eind 2023 ruim 4 procent beter is ten opzichte van eind 2021. Die gunstige vooruitzichten nemen volgens de Nederlandsche Bank niet weg dat de zoektocht van starters naar een geschikte woning voor komend jaar „bijzonder moeilijk” blijft. De bank schat het gemiddelde bruto jaarinkomen van een startershuishouden op ongeveer 67.500 euro. Daarmee kunnen starters tegen de huidige hypotheekrente, zo’n 4 procent, maximaal 312.000 euro lenen bij de bank. De gemiddelde verkoopprijs van een woning in 2022 bedroeg 432.000 euro.

De daling van de huizenprijzen kwam eind 2022 op gang. Ook gingen de lonen de afgelopen maanden weer de hoogte in. Dat de betaalbaarheid van woningen zich niet onmiddellijk laat voelen, komt volgens de analisten door de hypotheekrente, die eind 2021 begon te stijgen. „Omdat de huizenprijzen geleidelijker dalen dan de rente steeg, ging in 2022 de betaalbaarheid van een huis voor starters daarmee eerst nog achteruit”, schrijft NB. Uit een eerdere analyse van de Nederlandsche Bank, bleek de mate waarin mensen kunnen lenen een grote invloed te hebben op de huizenprijzen in Nederland.

Lees ook: De psyche van de woningmarkt. ‘Als men denkt dat de prijs gaat dalen, dan gaat-ie ook dalen’