Chinese burgerjournalist die corona-uitbraak filmde vrijgelaten uit gevangenis

Fang Bin, een van de burgerjournalisten die in de Chinese stad Wuhan het begin van de corona-uitbraak vastlegde, is zondag vrijgelaten uit de gevangenis. Dat meldde de BBC dinsdag op basis van anonieme bronnen. Persbureau AP kondigde zondag op basis van twee bronnen ook al de vrijlating aan. Fang verdween in het voorjaar van 2020 en zou in het geheim tot drie jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld.

„Zoveel doden”, zegt Fang op 1 februari 2020 terwijl hij filmend rond een ziekenhuis loopt. Hij kijkt in een bus: „Hier liggen drie lijkzakken.” In een andere video spoort hij zijn kijkers aan de waarheid te verspreiden. „Deze Wuhan-griep is zowel een natuurramp als een door mensen veroorzaakt probleem.”

Andere Chinese burgerjournalisten verdwenen in dezelfde periode, zoals Chen Qiushi en Li Zehua, die volgens de BBC na een paar maanden weer opdoken. Zhang Zhan, die vanuit Shanghai naar Wuhan reisde om de uitbraak vast te leggen, zit nog steeds vast. Mensenrechtenorganisatie Amnesty heeft aangedrongen op haar vrijlating, en zelf protesteerde ze tegen haar gevangenschap met een hongerstaking.

