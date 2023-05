Bijna 6.000 aanbieders van pgb-zorg hebben een strafblad

Bijna 6.000 aanbieders die in 2020 pgb-zorg verstrekten hebben een strafblad. Dat blijkt uit onderzoek van overheidsplatform Zicht op Ondermijning. In totaal is ruim 4 procent van aanbieders van zorg middels het persoonsgebonden budget tussen 2010 en 2020 veroordeeld. In enkele gemeenten gaat het om bijna een op de tien aanbieders.

Met een pgb kunnen mensen zelf zorg inkopen, bijvoorbeeld verpleging of huishoudelijke hulp. Gebruikmaken van een pgb is zinvol wanneer je gemeente geen contract heeft met een aanbieder van wie je zorg wilt krijgen. Zo maakten in 2020 48.800 mensen gebruik van het pgb voor langdurige zorg.

In 660 gevallen zijn aanbieders gestraft voor een drugsgerelateerde misdaad. Zicht op Ondermijning geeft hiervan geen voorbeelden. Onduidelijk is waarvoor de overige aanbieders met een strafblad zijn veroordeeld. Uit in 2019 gepubliceerd onderzoek van Informatie Knooppunt Zorgfraude bleek wel al dat fraude regelmatig voorkomt in de zorg, zonder specifiek aanbieders van een pgb te benoemen. De zorgaanbieders met een strafblad declareerden tussen 2018 en 2020 voor 400 miljoen euro aan zorgkosten.

In Amsterdam en Rotterdam zijn de meeste veroordeelde aanbieders gevestigd, namelijk 520. Procentueel gezien staat Den Haag bovenaan, daar heeft 9,6 procent van de aanbieders een strafblad. Rotterdam, Nieuwegein en Capelle aan den IJssel volgen met iets minder dan 9 procent.