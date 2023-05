Beschietingen tussen Hamas en Israël na dood Palestijnse gevangene

Israël heeft dinsdag meerdere beschietingen uitgevoerd op de Gazastrook. Volgens Israëlische autoriteiten gaat het om een reactie op de tientallen raketten die eerder op de dag vanuit Gaza werden afgevuurd. De Israëlische krant Haaretz meldt dat de situatie inmiddels weer enigszins is gekalmeerd.

De raketaanvallen vanuit Gaza waren uitgevoerd nadat bekend was geworden dat Khader Adnan, een prominente Palestijnse gevangene en voormalig woordvoerder van de Islamitische Jihad, na een langdurige hongerstaking in een Israëlische gevangenis was overleden.

Er zijn voorlopig nog geen gewonden of doden gemeld door de Israëlische aanvallen en het is niet bekend wat de schade is in de Gazastrook. De aanvallen vanuit Gaza, die zijn opgeëist door de militante tak van Hamas en de Islamitische Jihad, zorgden wel voor drie gewonden. Na de aanvallen liet de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant al weten dat er „vastberaden en krachtig” gereageerd zou worden.

Na de dood van Adnan probeerden landen als Egypte en Qatar Hamas te overtuigen niet gewelddadig te reageren. Dat lukte niet. Hoewel de situatie zou zijn gekalmeerd, waren er in de vroege ochtend van woensdag nog wel luchtsirenes te horen in Israël.