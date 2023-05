Amerikaan Ajay Banga benoemd tot nieuwe directeur Wereldbank

De Amerikaan Ajay Banga wordt de nieuwe directeur van de Wereldbank. Dat maakt de instelling woensdag bekend in een persbericht. Banga, die de enige kandidaat was, volgt David Malpass op, die in februari vroegtijdig terugtrad. De benoeming van de 63-jarige econoom komt er ondanks de roep om een vrouw aan de top van de ontwikkelingsbank.

Eerder zei Banga, oud-bestuurder van betaalbedrijf Mastercard, dat hij financiering van de strijd tegen opwarming van de aarde ziet als een belangrijke taak van de Wereldbank. Afgelopen jaar kreeg zijn voorganger, Malpass, veel kritiek omdat hij weigerde zich te scharen achter de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering. Hij kwam daar later op terug door te stellen dat menselijke activiteiten wel degelijk bijdragen aan de klimaatcrisis.

Banga’s termijn, die vijf jaar zal duren, gaat in op 2 juni. Hij werd eind februari door de Amerikaanse president Joe Biden voorgedragen voor de functie. In een woensdag uitgestuurde verklaring voorspelt de Amerikaanse president Joe Biden dat Banga een „transformerende leider” zal zijn die kenmerken als „expertise, ervaring en innovatie” met zich meebrengt.

Banga, zoon van een Indiase legerofficier, kreeg in 2007 de Amerikaanse nationaliteit en is nu nog adjunct-bestuursvoorzitter van de Amerikaanse private-equityfirma General Atlantic. Voordat hij tussen 2010 en 2019 voor Mastercard werkte, was hij onder meer actief bij voedingsmiddelenfabrikant Nestlé, frisdrankenmaker PepsiCo in India, en het Amerikaanse Citibank.

