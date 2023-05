Acht kinderen en een bewaker gedood bij schietpartij in basisschool Belgrado

Een 14-jarige jongen heeft woensdagochtend negen mensen doodgeschoten in een basisschool in de Servische hoofdstad Belgrado. Dat melden Servische media. Onder de slachtoffers zijn acht leerlingen en een beveiliger.

Zeker zeven anderen zijn verwond, onder wie een docent, schrijft omroep N1. Artsen proberen op dit moment het leven te redden van een zwaargewond meisje. De schutter, een leerling van de Vladislav Ribnikar-school, is gearresteerd. Hij zou zijn vaders geweer hebben gebruikt.

De Servische omroep Nova schrijft dat een geschokte menigte zich rondom de school heeft verzameld. „Ik weet niet waar mijn kind is”, schreeuwde een moeder. Een meisje vertelt dat ze in het klaslokaal was waar de jongen in het rond schoot. „Ik ging bovenop mijn vrienden liggen zodat hij zou denken dat ik ook dood was.”