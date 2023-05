Acht jaar cel voor Wit-Russische journalist Protasevitsj die na noodlanding werd aangehouden

De Wit-Russische journalist en activist Roman Protasevitsj is woensdag veroordeeld tot een achtjarige celstraf. Dat melden internationale persbureaus. Protasevitsj is een bekend criticus van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. De journalist was betrokken bij protestacties tegen Loekasjenko in 2020. Zijn rol daarin vormde ook de reden van zijn arrestatie en veroordeling. Protasevitsj was tijdens de antiregeringbetogingen een belangrijke informatiebron voor demonstranten.

De activist stond woensdag onder meer terecht voor het organiseren van „gewelddadige” protesten. Een andere aanklacht tegen de 27-jarige Protasevitsj was het „publiekelijk bekritiseren” van Loekasjenko. De journalist heeft schuld bekend, dat deed hij woensdag ook in de rechtbank, maar er heersen grote twijfels over de oprechtheid van zijn woorden. Hij zou onder druk van het regime een bekentenis hebben uitgesproken op staatstelevisie.

De aanhouding van Protasevitsj in mei 2021 leidde tot enorme kritiek en westerse sancties aan het Wit-Russische regime. De journalist vloog van het Griekse Athene naar Litouwen toen een passagiersvliegtuig van Ryanair een noodlanding in Belarus maakte. Volgens Minsk ging het om een anonieme bommelding, terwijl een explosief nooit is aangetroffen. Nadat het toestel aan de grond kwam, werden Protasevitsj en zijn vriendin Sofia Sapega gearresteerd.

Sapega, zelf Russisch, werd vorig jaar mei veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij zou volgens een Wit-Russiche rechtbank hebben „aangezet tot haat”.