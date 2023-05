Wilde stakingen dreigen bij VDL NedCar na vastlopen overleg rond sociaal plan

Acties bij autofabrikant VDL NedCar in Born lijken onontkoombaar, nu overleg over een sociaal plan is stukgelopen. Wanneer bonden in het verleden opriepen tot acties legden de arbeiders al vaker de productie in de Limburgse fabriek stil.

Dinsdag liep het overleg over een sociaal plan bij NedCar stuk. Dat plan is urgent, omdat begin 2024 het contract afloopt tussen BMW en NedCar-eigenaar VDL voor de fabricage van MINI’s in Limburg. NedCar en de vakbonden waren vorige maand over een aangepast sociaal plan gaan praten, omdat de bonden verwachten dat later dit jaar zeker 2.400 werknemers van het bedrijf worden ontslagen.

De vakbonden lieten weten dat ze acties bij VDL NedCar voorbereiden. Maar het personeel zal daar mogelijk niet op wachten, zo waarschuwden FNV, CNV en de ondernemingsraad van het bedrijf tegenover persbureau ANP.

Grootste werkgever van Limburg

Industrieconcern VDL krijgt van de bonden deze dinsdag een ultimatum opgestuurd, waarna het 24 of 48 uur de tijd krijgt om te reageren. „Als ze dat niet doen, hebben we de handen vrij om actie te voeren. Dat zal ergens in de loop van volgende week zijn”, aldus FNV-bestuurder Ron Peters. „Ik heb de directie gezegd: de woede onder het personeel is groot. Je loopt het risico dat ze er deze week wild uitlopen. Geef mij dan niet de schuld!”

VDL NedCar in Born is met 3.800 werknemers een van de grootste werkgevers van Limburg. VDL laat in een reactie tegenover ANP weten dat de deur niet door het bedrijf is dichtgegooid. Een woordvoerder van VDL noemt de opstelling van de bonden niet constructief. „We voelen ons voor het blok gezet”, zei hij. „We zijn best bereid om aanpassingen aan het sociaal plan uit 2020 te doen [...] Maar dan moeten de eisen van de bonden wel redelijk zijn. Zij willen een verdubbeling van het sociaal plan, en dat is niet realistisch.”

Kaderlid Will Kroonen van CNV Vakmensen stelt de opstelling van de directie echter gelijk aan volledige sluiting van de fabriek. „Het bedrijf gaat dicht”, zegt hij. Wilde acties sluit ook hij niet uit. „Als er nog een sociaal plan moet komen, dan moet dat in de eerste helft van dit jaar.” Voorzitter Abdel Lahssaini van de ondernemingsraad zegt zwaar teleurgesteld te zijn in de opstelling van de directie van VDL. „De mensen hier zijn furieus”, zegt hij. „Er dreigen wilde stakingen.”

Tussenkomst van de rechter

Het personeel van NedCar voerde in 2006 protestacties toen toenmalig eigenaar Mitsubishi Motors zich poogde terug te trekken. Toen Mitsubishi dat na het staken van de productie van de Outlander in 2012 werkelijk deed, werden er wederom acties georganiseerd. Nieuwe eigenaar VDL slaagde er in 2019 alleen met tussenkomst van de rechter in om stakingen te voorkomen, toen de arbeiders van NedCar zich wilden aansluiten bij de landelijke stakingsacties vanwege een loonconflict tussen werkgevers en bonden in de metaalsector.

Het is VDL tot nu toe niet gelukt een grote nieuwe opdrachtgever te vinden voor de fabriek in Born. Een verlenging van het contract met BMW ging niet door en een contract met de Amerikaanse fabrikant Rivian ketste op het laatste moment af. De vakbonden verwijten het uitblijven van een nieuw contract aan het moederbedrijf uit Eindhoven: VDL zou de hand overspeeld hebben in de onderhandelingen.

VDL is nog altijd in gesprek met automerken. Eerder dit jaar kondigde het bedrijf aan te praten met de Duitse start-up Electric Brands en daarnaast zou nog steeds gezocht worden naar andere contracten.