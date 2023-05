Verzekeraars: in 2022 meer dieren dood door stalbranden

In 2022 overleden meer dieren door stalbranden dan het jaar ervoor, meldt het Verbond van Verzekeraars dinsdag in hun Risicomonitor Stalbranden. In negentien van de 43 stalbranden die in 2022 uitbraken vielen dierlijke slachtoffers. Ruim 158.000 dieren kwamen in totaal om het leven. In 2021 gingen iets minder dan 7.000 dieren dood door stalbranden; in 2020 bijna 109.000.

Het afgelopen jaar ontstond brand bij acht pluimveebedrijven. Hierdoor ligt het aantal omgekomen dieren hoger dan in 2021, toen er geen pluimvee omkwam bij stalbranden. Kippen worden op grotere schaal gehouden dan andere dieren. „Eén stalbrand in de pluimveesector kan het aantal dierlijke slachtoffers in één keer flink laten stijgen,” aldus het verzekeraarsverbond.

Bij ongeveer de helft van de branden was de exacte oorzaak niet bekend. De meest voorkomende oorzaak van stalbranden zijn elektrische installaties. Andere veelvoorkomende oorzaken zijn menselijk handelen, verwarming, broei, het opladen van accu’s en mestgassen. Hoewel deze oorzaken niet altijd voorkomen kunnen worden, kunnen veehouders volgens het verzekeraarsverbond toch veel zelf doen om het risico te verkleinen.

Eerder al riepen verschillende organisaties samen, waaronder het Verbond voor Verzekeraars, actieplannen in het leven om stalbranden tegen te gaan. Toch bleven branden ontstaan. Daarom stelde de overheid eind 2021 nieuwe maatregelen op om stalbranden te verminderen. De nieuwe aanpak, die in 2024 zal ingaan, stelt een jaarlijkse keuring van de elektra voor alle stallen verplicht. Ook moet er een grens komen aan het aantal dieren per staldeel. „Het is belangrijk dat er haast wordt gemaakt met de maatregelen die eerder zijn aangekondigd,” zegt het Verbond van Verzekeraars.