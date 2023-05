Verkiezingen in Engeland zijn een graadmeter voor de populariteit van premier Sunak

In Armstrong’s Bakery in het Noord-Engelse Little Hulton hangt de etalage al vol met Britse vlaggen en zijn taarten en gebakjes versierd met rood, wit, blauw en met kroontjes. Victoria Armstrong, dochter van de eigenaresse, verheugt zich op de kroning van Koning Charles, op zaterdag. Maar eerst zijn er donderdag lokale verkiezingen. Of ik ga stemmen? „Dat weet ik nog niet hoor. Nog niet over nagedacht.” Niet dat er geen problemen zijn. Ze somt er zo een reeks op. Armoede, inflatie, overmatig alcoholgebruik, afvaldumpingen. „Maar de kroning heeft al onze aandacht. We hopen op een goede week.”

In Engeland zijn donderdag de grootste lokale verkiezingen sinds 2019, onder meer in 230 van 317 councils, vergelijkbaar met gemeenten. Ze zijn een belangrijke graadmeter voor de Conservatieve Partij van premier Rishi Sunak en voor oppositiepartij Labour van Keir Starmer. Over een jaar tot anderhalf jaar zijn er landelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Labour staat te popelen om na 13 jaar Downing Street 10 weer over te nemen.

In Little Hulton heeft Labour deze middag het campagnevoeren geskipt. Het plaatselijke parlementslid kon niet komen. In een andere wijk van de gemeente Bolton, Halliwel, lopen wel drie mannen met rood-witte Labour-rozetten door de stille straten. Er ligt veel afval, kozijnen zijn afgebladderd. Ze bellen aan en gooien flyers door de bus. Safwaan Patel is één van de kandidaten die langs de deuren gaat. „De Conservatieven maken sinds vier jaar de dienst uit in Bolton. Maar het is hier vier jaar bergafwaarts gegaan. De mensen zijn er klaar mee”, zegt hij.

Wijken hebben onderhoud en nieuwbouw nodig, overheidssteun moet naar mensen die het echt nodig hebben, niet naar iedereen. Patel hoopt voor het eerst gekozen te worden. Belangrijk voor zijn partij is de opkomst. „We hopen op 35 tot 40 procent opkomst. Maar ik vrees dat we niet voorbij de 27 procent komen. Dat is voor ons nadelig.” Ter vergelijking: bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Nederland kwam 50 procent stemmen. Britse media hebben deze week meer aandacht voor de kroning en nieuwe strenge regels voor identificatie bij het stembureau zullen niet bijdragen aan de opkomst, verwacht Patel.

Bij Labour is landelijk sinds 2020 Keir Starmer aan de macht, na dramatisch verlopen verkiezingen in 2019 onder Jeremy Corbyn. Sindsdien klimt de partij uit het dal. Bij de Conservatieven blijft het in de peilingen kwakkelen, door het vertrek van Boris Johnson, het kortstondige leiderschap van Liz Truss en allerlei interne affaires. Onder Rishi Sunak, aangetreden in oktober 2022, is de rust bij de Tories nog niet terug. Vicepremier Dominic Raab trad twee weken geleden af na een kritisch rapport over intimiderend gedrag van hem jegens ambtenaren. Het was het derde aftreden van een minister onder premier Sunak.

Sympathie bij de verpleegkundigen

„Regeringspartijen hebben het altijd moeilijk bij lokale verkiezingen. En we hebben inderdaad wat interne problemen gehad. Dat maakte het er niet makkelijker op,” zegt Chris Green, conservatief parlementslid namens Bolton. Hij loopt door Westhoughton, ook in Bolton. Een nette wijk met middelgrote, vrijstaande huizen. Hier wonen liberale en conservatieve kiezers. Donderdag gaat zijn partij nog wel duizenden raadszetels verliezen, weet hij, maar Green heeft vertrouwen in 2024. „Onder Sunak begint het echt wel rustiger te worden.” Ja, er is nog veel sociale onrust, zoals maandag nog de grootste staking onder verpleegkundigen. Zij eisen 19 procent loonsverhoging, er is ze 5 procent geboden. Green: „Natuurlijk zullen de mensen zeggen dat ze de verpleegkundigen steunen en niet de regeringspartij. Maar iedereen heeft het moeilijk met de economie en we kunnen salarissen niet enorm verhogen. Labour heeft wel gezegd dat ze achter de verpleegkundigen staan, maar niet achter de stakingen. Ze hebben nooit gezegd dat ze wel 19 procent willen betalen.”

De peilingen geven de Conservatieven enige hoop. Labour staat op 43 procent, tegen de Conservatieve Partij op 29 procent, volgens de laatste meting in opdracht van nieuwswebsite Politico. Maar het verschil was een half jaar geleden 30 procentpunt. Verschillende peilingen lopen wat uiteen maar ze laten allemaal zien dat het verschil tussen de twee grote machtsblokken wat minder groot wordt. De lokale verkiezing wordt dé graadmeter. Bij de landelijke verkiezingen in 2024 is wel van groot belang of Labour veel zetels weet te winnen van de Scottish National Partij. In Schotland zijn nu geen lokale verkiezingen.

Labour-leider Keir Starmer op campagne in Ripley, Derbyshire. Foto Stefan Rousseau/ANP

De twee grootste partijen voeren lokaal volgens flyers pittig campagne tegen elkaar. In Bolton beweert Labour dat de Conservatieven willen bezuinigen op het schoonmaken van straten, met rattenplagen als gevolg. De Conservatieven zeggen juist dat onder Labour de gaten in de wegen nog groter worden.

Landelijk gaat het er persoonlijker aan toe. De Conservatieven maakten posters met een foto van Starmer waarin ze Labour verweten de mensensmokkelaars te steunen, door bootvluchtelingen van het Kanaal niet tegen te houden. Labour maakte affiches met de tekst: ‘Vindt u dat volwassenen die veroordeeld zijn voor seksueel misbruik van kinderen naar de gevangenis moeten? Rishi Sunak vindt van niet.’ Starmer, ooit zelf het hoofd van het Openbaar Ministerie, kreeg vanuit eigen geledingen kritiek op deze campagne, maar hij weigerde „nul excuses” en wees er op dat bijvoorbeeld maar twee van de honderd beschuldigde verkrachters worden vervolgd.

Het Conservatieve parlementslid Green gelooft dat bij zijn partij uiteindelijk de rust wel gaat terugkeren. „Omdat wij een regeringspartij zijn, wordt nu alles openlijk uitgevochten. Uiteindelijk willen kiezers toch stabiliteit. Binnen Labour is het ook onrustig, maar meer intern.”

Vanilleleider

De mannen die voor Labour in Halliwal flyers uitdelen bevestigen dat. „De partij is sinds het aftreden van Jeremy Corbin verdeeld”, zegt het actieve Labourlid Zulfi Jiva. „Starmer wil wat meer kiezers uit het midden aanspreken. Een betere leider zou iemand zijn die binnen Labour iedereen aanspreekt.” Patel is eerst wat voorzichtiger maar omschrijft Starmer dan als „vanilleleider, iemand die voor iedereen veilig is”. Ze hadden allebei liever de landelijk populaire burgemeester van Manchester, Andy Burnham, als Labour-leider gezien. Hij verloor in 2015 de leiderschapstrijd van Corbyn en sinds 2020 geldt hij als belangrijkste interne criticus van Starmer.

Na de vele affaires bij de Tories kreeg Starmer vorig week vol ongewenste publiciteit. Hij zag zich genoodzaakt het prominente parlementslid Diane Abott te schorsen. Zij had in een brief aan The Observer vermeende antisemitische uitlatingen gedaan. Ze schreef dat „veel witte mensen last kunnen hebben van vooroordelen”, maar bijvoorbeeld Joden ervaren „niet hun hele leven racisme”. Labour nam hier snel afstand van. Abbott bood snel excuses aan. „Racisme neemt vele vormen aan en het valt niet te ontkennen dat Joden de afschuwelijke gevolgen hebben ondervonden”, verklaarde ze. Maar haar schorsing is nog niet ongedaan gemaakt.

Starmer heeft ook verhinderd dat zijn voorganger Jeremy Corbyn opnieuw parlementskandidaat voor Labour zou worden. Corbyn had in 2020 volgens twee rapporten te slap opgetreden tegen antisemitisme in zijn partij. De zaak rond Abbott bracht deze pijnlijke geschiedenis weer boven. Binnen Labour klinkt de kritiek dat Starmer op deze manier afscheid wil nemen van te linkse flanken.

De flyerende Labourleden uit Bolton vinden allebei Starmer nog onhelder over wat hij precies met het Verenigd Koninkrijk wil. „Hij is gewoon niet duidelijk over zijn politieke standpunt”, zegt Zulfi Jiva. „Over veel kwesties, of het nu de gezondheidszorg is, hoe we met Brexit moeten omgaan of het immigratieprobleem.” Dat zal nog wel komen, verwachten ze. „Hopelijk is het een goede tactiek.”

Starmer kreeg deze kritiek meer. Deze week gaf hij veel interviews. Daarin komt naar voren dat hij een praktische, actieve centrumlinkse regering wil gaan leiden die klimaatverandering, de verloedering van steden, woningbouw, gezondheidszorg en onderwijs als zijn speerpunten gaat beschouwen. „Hij is onze voorzichtige leider, hij is onze veilige optie”, zegt Safwaan Patel.