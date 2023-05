Universiteiten weren vaker Chinese promovendi: ‘We waren hier passiever, maar dat is echt veranderd’

Het liefst verwelkomen universiteiten iedere getalenteerde promovendus, of die nu uit Nederland, Duitsland of China komt. Want de wetenschap gedijt bij samenwerking en kennisuitwisseling.

„Maar we moeten niet naïef zijn”, zegt Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zo kan hoogtechnologische kennis in handen van een autocratisch regime zomaar gebruikt worden voor onderdrukking of oorlogsvoering.

De overheid heeft universiteiten eerder al gevraagd om behoedzaam te zijn bij promovendi uit China, Iran en Noord-Korea, zegt Van Krieken. Bij koepelorganisatie Universiteiten van Nederland leidt hij de commissie die zich bezighoudt met onderwijs en onderzoek. „Een paar jaar geleden waren we hier passiever in”, zegt Van Krieken. „Maar dat is echt veranderd.”

Universiteiten zijn dan ook vaker Chinese promovendi gaan weren, meldde dagblad Trouw dinsdag. Vooral als zij hierheen komen met een onderzoeksbeurs van het Chinese ministerie van Onderwijs.

Zulke ‘beurspromovendi’ moeten een contract ondertekenen met daarin allerlei voorwaarden. Zij moeten trouw beloven aan de Communistische Partij en worden geacht de lokale Chinese ambassade op de hoogte te houden van hun onderzoeksvorderingen.

Onder meer de TU Delft en de universiteiten van Maastricht en Wageningen zijn behoedzamer geworden, schreef de krant. Bijvoorbeeld door Chinese beurspromovendi weg te houden bij de gevoeligste onderzoeksgebieden.

De Universiteit Utrecht is voorlopig helemaal gestopt met het aannemen van nieuwe promovendi met een Chinese overheidsbeurs, bevestigt een woordvoerder. Al is dat vooral vanwege het lage salaris dat promovendi vanuit deze beurs krijgen. Dat ligt ruim onder het Nederlandse minimumloon.

Discriminatie

Tegelijk blijven universiteiten de meerwaarde zien van Chinese promovendi in Nederland, zegt Van Krieken. „Er zit veel wetenschappelijk talent in China. Ze hebben natuurlijk veel studenten om uit te kiezen.” Wie het strenge selectieproces doorkomt „is van hoog niveau”. Dus hen volledig uitsluiten, zou hij te ver vinden gaan.

Het is lastig te zeggen hoe kennis die we nú ontwikkelen, over vele jaren misbruikt kan worden Han van Krieken rector magnificus Radboud Universiteit

Ook discriminatie ligt op de loer. Ga je alle Chinezen, Iraniërs en Noord-Koreanen aankijken op hun afkomst? „Er zijn ook mensen”, zegt Van Krieken, „die hun thuisland ontvlucht zijn, en daarna in Nederland proberen hun wetenschappelijke werk te doen.”

Ook minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66) wil waken voor discriminatie, zei hij in april tegen de Tweede Kamer. Al voegde hij daaraan toe: „Als landen zich op een bepaalde wijze gedragen, betekent het dat je [voor hen] strengere procedures zult krijgen.”

Dijkgraaf laat nu onderzoeken op welke onderwerpen Chinese beurspromovendi actief zijn in Nederland en aan welke voorwaarden zij door hun beurs worden gebonden.

Iedere universiteit heeft inmiddels een werkgroep ‘kennisveiligheid’ die over deze kwesties nadenkt en beleid opstelt. Daarin staat vooral de gevoeligheid van het onderzoeksgebied centraal. Bijvoorbeeld, zegt Van Krieken: „Dat je bij het aannemen van iemand uit China, Iran of Noord-Korea eerst kijkt: wat voor kennis ben ik aan het ontwikkelen? En is dat een risico?”

‘Aantrekkelijk doelwit’

Het screenen van individuele sollicitanten is niet aan de orde, zegt Van Krieken. „Daar hebben wij de kennis en middelen niet voor.” Wel krijgen universiteiten soms een waarschuwing van inlichtingendienst AIVD. „Bijvoorbeeld om te wijzen op individuen waar extra aandacht voor moet zijn.”

In zijn laatste jaarverslag schreef de AIVD dat Nederlandse universiteiten „aantrekkelijke doelwitten” zijn voor landen die „hoogwaardige technologische kennis” willen vergaren. Met als „grootste dreiging”: China.

Maar voor universiteiten zal het altijd lastig blijven om af te bakenen welke thema’s een risico vormen, zegt Van Krieken. „Bij fundamenteel onderzoek naar materialen kun je nog niet precies alle toekomstige toepassingen voorspellen. Het is lastig te zeggen hoe kennis die we nú ontwikkelen, over vele jaren misbruikt kan worden.”