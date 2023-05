Oud zijn is minder angstaanjagend dan ze vreesde toen ze het zelf nog niet was, liet de 85-jarige Jane Fonda eerder deze maand weten aan haar 65-jarige-collega Julia Louis-Dreyfus. En van de facelifts waardoor haar gezicht tegenwoordig lijkt vastgevroren in een glimlach, heeft ze spijt. In de nieuwe podcastserie Wiser than Me praat Dreyfus met vrouwen die „wijzer zijn dan zij”, door hun leven én leeftijd. De ex-Seinfeldster vist naar levenstips van vrouwelijke zeventigplussers. Dat klinkt als „oma vertelt”, maar ook een dertiger als ik zat luidop mee te lachen tijdens het luisteren.

Dat overkomt me zelden als ik Hollywood-komedies bekijk over oudere vrouwen. Ik dacht dat dat kwam doordat ik niet tot de doelgroep behoorde. Maar soms lijkt het alsof de scenaristen van die films, net als Fonda vroeger, „oud zijn” ook wat eng vinden. Ze stippen ouderdomskwalen en kwaaltjes aan, maar humor zoeken ze vooral in zeventigplussers die iets doen wat zijzelf associëren met jongere generaties, zoals cheerleaden (Poms, 2019), of het maken van een vrijgezellentrip, zoals we zien in de trailer van Book Club: The Next Chapter, die binnenkort uitkomt. Gniffelen over ouderdom en seks lijkt een constante in veel komedies waarin liefde wordt gevonden op leeftijd. Zelden levert het verfrissende inzichten op, uitzondering is het onbeschaamd eerlijke Britse Good Luck To You Leo Grande.

Sommige adviezen die de gasten delen in de podcast zijn wel verfrissend. De 72-jarige auteur Fran Lebowitz vertelt dat als je een wrokkig persoon bent, zoals zijzelf, je veel plezier kunt halen uit het plannen van wraakacties. Zo schreef Lebowitz ooit een pornografisch boek, en als pseudoniem koos ze de naam van de directeur die haar van school trapte.

Leuk is ook dat niet via montage wordt geprobeerd de dingen mooier te maken dan ze zijn. Zo valt tijdens het gesprek met Fonda de Zoomverbinding weg door een storm in Louis-Dreyfus’ thuisstaat. Fonda blijft minutenlang doorpraten, zonder te merken dat niemand luistert. De dames hadden daarvoor al vastgesteld dat ze beiden narcistische vaders hadden, dus het moment illustreert tragikomisch een van Fonda’s eigen levenslessen: je bent vaak meer gevormd door je ouders dan je zou willen.

Julia Louis-Dreyfus is trouwens niet de enige actrice die momenteel advies sprokkelt bij een oudere generatie. Oscarwinnaar Laura Dern bracht afgelopen week een boek uit met gesprekken met haar moeder, actrice Diane Ladd. Het gemijmer over hun band en ervaringen in Hollywood voelt soms erg nostalgisch en therapeutisch. Mogelijk komt dat doordat de ernstig zieke Ladd ten tijde van de gesprekken dacht dat ze terminaal was, een misdiagnose. En zoals de podcastgasten benadrukken: oud zijn valt mee zolang je geen gezondheidsproblemen krijgt.

Wie de opvattingen van de Amerikaanse dames in Wiser than Me beluistert over „de derde acte” van hun leven, beseft ook dat ziekte, dood of de traumatische levenservaringen die vaker horen bij een hoge leeftijd niet alleen naar zwaar drama moeten worden verbannen, maar juist tot originele humor kunnen leiden. Zoals Fonda die er tegenwoordig geen probleem mee heeft over haar eigen dood na te denken en terloops vermeldt dat ze vast liet leggen dat haar ex niet mag spreken op haar begrafenis.

Het zou zomaar kunnen dat je dan ook een breder publiek aanspreekt. Terwijl ik luisterde, besefte ik dat ik het helemaal eens ben met Louis-Dreyfus als ze roept: „I want to learn from old ladies.” En wie weet wordt iemand behoed voor een facelift waar-ie spijt van krijgt.