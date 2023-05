Thaise oppositie hoopt ondanks de repressie op een ommekeer na de verkiezingen

Standvastig houden Orawan ‘Bam’ Phuphong (23) en Tantawan ‘Tawan’ Tualulanon (21), beide lichtoranje haar, zwarte modieuze outfit en stoere kisten aan hun voeten, drie vingers omhoog, het teken van verzet tegen het Thaise militaire regime. Het handgebaar is geleend uit de film The Hunger Games en is sinds de staatsgreep in 2014 het strijdteken tegen de junta. De jonge vrouwen hebben zojuist op een besloten bijeenkomst hoog in een luxe winkeltoren in het hart van Bangkok een prijs gekregen voor hun moed.

Al bijna tien jaar is het militaire regime aan de macht, hoewel oppositiepartij Pheu Thai in 2019 de meeste parlementszetels won. Maar de senaat is sinds een wetswijziging in 2017 door middel van benoemingen bijna volledig op de hand van het leger, en voorkwam dat Pheu Thai kon regeren. Duizenden mensen gingen in 2020 de straat op en eisten democratische hervormingen. Grootschalige arrestaties volgden. Volgens de laatste cijfers van de Thaise Advocaten voor Mensenrechten worden momenteel 1.895 demonstranten, onder wie 284 minderjarigen, vervolgd voor landverraad, majesteitsschennis en opruiing.

Mensenrechtenactivisten Orawan ‘Bam’ Phuphong (links) en Tantawan ‘Tawan’ Tualulanon hielden eerder dit jaar een hongerstaking tegen het regime. Foto Saskia Konniger

Thailand gaat op 14 mei naar de stembus, maar de protesten zijn verstomd. De straten zijn rustig, uit angst voor arrestatie, maar ook omdat veel Thai hopen dat de zo gewenste democratische veranderingen dit keer wel doorgang vinden.

Overal is de repressie voelbaar. Ook Bam en Tawan zijn in 2020 opgepakt. Ze weigeren zich te laten intimideren. Hoewel ze zijn aangeklaagd voor majesteitsschennis, waarop drie tot vijftien jaar celstraf staat, blijven ze protesteren. De vrouwen eisen afschaffing van de wetten tegen landverraad en majesteitsschennis en vrijlating van politieke gevangenen. Om hun eisen kracht bij te zetten, gingen ze afgelopen januari in hongerstaking. Pas toen hun leven door dreigend nierfalen in gevaar kwam, gingen ze na dringende verzoeken van artsen en familie weer eten.

„We besloten dat we levend meer kunnen doen voor de zaak dan dood”, vertelt Tawan in de lobby van de winkeltoren. Ze oogt verzwakt. Droge lippen herinneren aan de uithongering. Onder haar ogen tekenen zich diepe zwarte kringen af. „Ik heb nergens pijn”, zegt Bam, die op het krukje naast haar zit. „Maar ik voel me wel slap en heb last van duizelingen. De dokter zegt dat mijn lever is aangetast.”

De macht van de koning

Zoals veel generatiegenoten zien de vriendinnen de verregaande macht van koning, wiens belangen van oudsher zijn verweven met die van het leger, als grootste obstakel van de democratie. „Toen ik opgroeide vond ik het normaal om de koning te vereren”, legt Tawan uit. Net als Bam is ze afkomstig uit een bescheiden middenklasse gezin. Haar vader is taxichauffeur, de moeder van Bam heeft een nagelsalon. „Maar op een gegeven moment dacht ik: Waarom vereren we hem als een god? Hij is toch ook een mens? Bovendien leeft hij op onze belastingcenten. Waarom gelden voor hem andere wetten dan voor ons?” De vrouwen hopen dat Thailand eindelijk een kans krijgt om een volwaardige democratie te worden als de macht van de koning is gebroken.

Gelegenheidsjurylid Pita Limjaroenrat (42) stapt op de vrouwen af om hen de hand te schudden. Limjaroenrat, die aan Harvard studeerde en onderdirecteur was van diensten-app Grab, is nu de leider van oppositiepartij Phak Kao Klai (Ga voorwaarts). De politicus en zijn partij, de enige die decimering van het leger en een beperking van de macht van de koning bepleit, zijn vooral populair bij jongeren.

„Ik ben pas 42 jaar en heb in mijn leven al drie staatsgrepen meegemaakt”, vertelt Limjaroenrat. „Ik heb aan den lijve ondervonden hoe een staatsgreep je leven overhoop kan gooien.” In 2006 overleed Limjaroenrats vader. Hij was toen in de Verenigde Staten en kon door de staatsgreep die dat jaar plaatsvond niet naar huis vliegen. „Omdat ik samen met een oom lid was van een oppositiepartij, waren onze familierekeningen bevroren.” De gebeurtenissen maakten diepe indruk, evenals zijn ervaringen aan de Harvard Kennedy School of Government. „Ik zag dat mijn Amerikaanse en Europese studiegenoten overheidsbanen hadden waar ze allemaal goede dingen konden doen. Ik kreeg steeds meer het gevoel dat Thailand als een klok rondjes draait en niet als een kalender voorwaarts gaat. Daar wilde ik wat aan doen.”

Populistische partij

Limjaroenrat begon zijn politieke carrière bij oppositiepartij Pheu Thai, opgericht door oud-premier Thaksin Shinawatra, een populistische zakenman die in 2006 door het leger werd afgezet. De partij, nu geleid door Thaksins dochter Paetongtarn, won in 2019 de meeste parlementszetels. De partij maakt volgens peilingen van het Thaise mediabedrijf The Nation opnieuw kans om de grootste te worden. Pheu Thai is vanwege landbouwsubsidies en allerlei economische beloftes populair bij boeren in Noordoost-Thailand, die een belangrijk deel van het electoraat vormen.

In 2018 sloot Limjaroenrat zich aan bij de progressieve partij Phak Anakhot Mai (‘Naar de toekomst’). Toen de partij in 2020 op omstreden gronden door de Thaise verkiezingscommissie werd ontbonden, zette Limjaroenrat de partij voort onder de naam Phak Kao Klai. „Wij willen demilitariseren, demonopoliseren en decentraliseren. Het leger is veel te groot. Zoveel militaire dreiging is er helemaal niet. Omdat het leger het grootste deel van het overheidsbudget opslurpt, is er amper geld voor de lokale economie of een sociaal vangnet.” De partij wil investeren in onderwijs en duurzame energie, het homohuwelijk legaliseren en heeft hoge verwachtingen van moderne technologie oplossingen. Volgens peilingen zou de partij bij de verkiezingen als tweede kunnen eindigen.

Limjaroenrat beoogt een coalitie met Pheu Thai. Als ze samen meer dan 300 van de 500 parlementszetels halen, zo hoopt hij, dan is er een kans dat de senaat dit keer wel een burgerregering toestaat. Analisten vermoeden dat Pheu Thai het op een akkoord gaat gooien met de Palang Pracharath Partij (PPP), een pro-legerpartij, die nog altijd veel stemmen krijgt van het establishment en koningsgezinde burgers. Want anders dan Phak Kao Klai, die een coalitie met pro-junta partijen bij voorbaat uitsluit, houdt Pheu Thai zijn kaarten tegen de borst.

Rappen voor vrijheid

De 33-jarige voorman van het Thaise rapperscollectief Rap Against Dictatorship, Dechathorn Bamrungmuang, ook wel bekend als Hock, heeft goede hoop dat deze verkiezingen tot een democratische uitkomst zullen leiden. „Vooral omdat de nieuwe generatie die sinds de protesten van 2020 van zich laat horen een stuk dapperder is dan wij op die leeftijd waren”, zegt hij onderaan de roltrap van een zakenflat in het hart van Bangkok. „Ze weten goed hoe ze informatie op het internet vinden. Ze zijn sneller van begrip en gewend om zichzelf te uiten.”

Het is zeven uur. Over een uur beginnen de opnames van een avondradioprogramma van het rapperscollectief. De rapgroep stond vooraan bij de protesten. Hun nummer Reform uit 2020, dat de macht van de koning en het leger aan de kaak stelt en hun track Homeland worden in Thailand op internet geblokkeerd. „Homeland is gebaseerd op een oud koningsgezind lied”, vertelt Hock. „We willen de traditionele betekenis vervangen. We zijn niet tegen de koning. Wel tegen het systeem, de wisselwerking tussen koning en leger.”

In de familie van Hock, die vader is van twee jonge dochters, is maatschappelijk engagement vanzelfsprekend. „Mijn moeder was verpleegster en mijn vader stond voor de klas.” Hock werd tijdens de protesten in 2020 gearresteerd en is nu vrij op borgtocht. In juni komt zijn zaak voor de rechter. Hij kan dan worden veroordeeld tot 7 jaar celstraf. „Ik weet niet precies wat de aanklacht is”, zegt hij laconiek. „Ik heb schade toegebracht aan Thailand of zoiets.” De rapper verwacht dat de straf zal meevallen. „Ik ben een bekende Thai. Ik maak me meer zorgen over anderen.”

Aangekomen bij de studio, een artistieke rommelruimte in een eenvoudige woonwijk, toont Hock een bericht van Apple op zijn telefoon. De tekst meldt dat zijn telefoon door een staatsverwante organisatie is geïnfiltreerd met afluistersoftware. „Pegasus, zo is me verteld”, verklaart hij. „Ik hoorde dat zo’n dertig andere activisten hetzelfde bericht hebben gekregen. Ik gebruik nu dus maar Signal om te communiceren.” De rapper lijkt niet snel van zijn stuk gebracht. Ook zijn meest recente nummer, Big Brother, is een aanklacht tegen de Thaise staat.

Actievoerder Patsaravalee Tanakitvibulpon (27), ook wel Mind genoemd, kreeg ook zo’n bericht van Apple. Zwierig loopt ze met een zilveren rolkoffer, gedecoreerd met blinkende sieraden, een Bangkok ijssalon binnen. Ze is net met haar nieuwe vriend een weekendje weg geweest en heeft het zo druk met afspraken dat ze nog niet thuis was. Haar hangen fikse celstraffen boven het hoofd wegens deelname aan protesten en ze blijft zich uitspreken.

Actievoerder Patsaravalee Tanakitvibulpon (27), ook wel Mind, heeft vijftien rechtszaken tegen zich lopen. Foto Tom Van Cakenberghe

Mind heeft vijftien rechtszaken tegen zich lopen, waaronder een aanklacht wegens majesteitsschennis. De activiste had kritiek op de koning toen hij tijdens de coronacrisis staatszaken regelde vanuit een peperduur Duits hotel. Ze hoopt tijdens de rechtszaak te kunnen aantonen dat haar kritiek op de koning heel redelijk is. „Ik heb niets gezegd dat niet waar is”, zegt ze strijdlustig. „Maar ik ben wel bezorgd over de toekomst van Thailand. Mijn grootste angst is, dat er weer een staatsgreep zal komen.”

Onlangs maakte Mind opnieuw furore toen ze voor het Thaise YouTube-kanaal Vriendenpraat het partijkantoor van pro-legerpartij PPP binnenliep en partijleider Prawit Wongsuwan vroeg of hij een nieuwe coup uitsloot. „Als alle Thai een eenheid vormen niet”, reageerde oud-legerleider Prawit. „Want als er geen reden toe is, als er geen meningsverschillen zijn, is een coup niet nodig.”

Evenals Hock verwacht Mind dat de mensen het er niet bij zullen laten zitten, als het democratische proces na deze verkiezingen weer wordt afgebroken.

Maar de vrijheden blijven precair. Een paar dagen na de prijsuitreiking aan Tawan en Bam publiceert de organisator van het evenement op zijn Facebookpagina, vermoedelijk onder druk van het koningshuis, zijn excuses „om na alle klachten die zijn binnengekomen verantwoordelijkheid te tonen aan de samenleving”. De website gaat volgens de organisator een maand op zwart. Om zich te herbezinnen.