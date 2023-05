Opleidingssubsidie die verdwijnt is populair

Al het beschikbare STAP-budget voor mensen die gesubsidieerd scholing willen volgen is maandag binnen drie uur opgeraakt. Rond 13.00 uur moest uitkeringsinstantie UWV het loket sluiten omdat de beschikbare 34 miljoen euro was vergeven. Ruim 38.000 mensen hebben een aanvraag kunnen indienen. 159.000 mensen hadden van tevoren aangegeven dat zij voor de subsidieregeling in aanmerking wilden komen. „Het is natuurlijk erg teleurstellend voor veel mensen die vandaag geen STAP-budget hebben kunnen aanvragen”, zegt Ronald van Zijp, manager STAP bij UWV. „Zeker nu ook met de kennis dat het STAP-budget per 2024 wordt beëindigd.” Afgelopen woensdag werd bekend dat het kabinet volgend jaar wil stoppen met de populaire regeling. Daarmee kunnen mensen een cursus of opleiding volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. (ANP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 2 mei 2023