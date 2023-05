Situationele relaties zijn de toekomst van de liefde

Praten met je tiener over seks is ongemakkelijk, maar praten over liefdesrelaties met zo’n Gen Z’er blijkt ronduit confronterend. Niet alleen zijn de antwoorden ingewikkeld, je stelt niet eens de juiste vragen.

Mijn dertienjarige dochter spreekt makkelijk over haar seksuele geaardheid. Ze is er al jaren mee bezig, net als haar klasgenoten. Twee van haar vrienden zijn homoseksueel, twee bi en haar beste vriendin is ‘pan’ (even googelen). Opvallend is hoe tieners, vaak nog niet eens seksueel actief, hun identiteit koppelen aan seksuele voorkeur. Het lijkt alsof ze liever eindeloos hun eigen geaardheid benoemen dan daadwerkelijk een relatie aan te gaan.

Zelfs de vraag naar seksuele geaardheid vindt mijn dochter achterhaald. Ze informeerde me dat je heus ook hetero- of homoflexibel kunt zijn. Het sleutelwoord blijkt flexibiliteit. Mijn dochter vist straks in een flexibele vijver en heeft ook nog eens een scala aan love tech tot haar beschikking. De kans dat ze die ene ware liefde vindt, is groter dan ooit.

Alleen, wat wil het lot? Juist haar generatie gelooft er niet meer in. Zelfvertrouwen en zelfkennis staan centraal, onafhankelijk van een partner. Over relaties denken de nieuwe singles pragmatisch: wat gaat het me kosten? Hoeveel tijd? Wat heb ik eraan? Gen Z’ers smachten niet naar de ware, hoppen niet van date naar date (zoals hun gescheiden ouders doen). Ze hebben het prima met zichzelf. Sterker nog: een Amerikaans onderzoek wees uit dat 44 procent van alle Gen Z’ers liever het toilet schoonmaakt dan op een online date te gaan (Singles in America Survey).

Mijn dochter groeit op in een periode van stijgende inflatie, politieke onrust, klimaatproblematiek en pandemie. Die instabiliteit heeft haar bewust gemaakt van de onzekerheden in het leven. Ze denkt niet in happily ever after, maar houdt het liever bij vandaag. Een relatievorm die daar prima bij aansluit is de situationship.

Het populaire situationship is lastig te vertalen. Situlaties? Het verwijst naar relaties die zich afspelen in het grijze gebied tussen flirt en commitment, tussen leuk-zolang-het-duurt en in-voor-en-tegenspoed. Beyoncé zong vijftien jaar geleden Put a Ring On It en alle tieners krijsten mee. Die ring lijkt nu passé. Conventionele mijlpalen, zelfs de fundamentele lineaire structuur van een relatie wordt door jongeren op losse schroeven gezet: hoezo moet het per se ergens héén? Situationships houden zich niet bezig met verwachtingen: wat telt is hier, nu, vloeibaar.

Zo’n houding is verleidelijk als je jong bent, maar de vraag is waar al die flexibiliteit in seks, sekse en relaties over twintig jaar toe zal leiden? Wat gebeurt er als ‘generatie situlatie’ zélf kinderen krijgt? Zullen ze zich bedenken? Of is hun geloof in eeuwige trouw voorgoed bezoedeld? Terwijl mam en pap ouderwets zweren bij het romantische sprookje, is ‘ja, ik wil’ voor Gen Z verbasterd tot spelelement in realityshows als The Ultimatum en Love is Blind.

Postmodern filosoof Baudrillard voorspelde: uiteindelijk wordt alles simulatie. Het huwelijk is niet langer een sacrament, maar een beeld dat we kennen uit films en shows. Misschien zijn situationships dan ook geen zwaktebod, maar een slimme wijze om relaties oprecht en integer te houden in een tijd waarin alles, niet in het minst de liefde, een persiflage lijkt.

Schrijver Sarah Meuleman duidt in deze reeks grote culturele verschuivingen aan de hand van kleine, markante verschijnselen.