Gisteren vroeg iemand waar ik vandaan kom. Automatisch antwoordde ik dat mijn ouders in Turkije zijn geboren. Maar het voelde ineens best gek dat ik de vraag niet gewoon beantwoordde. Hij keek ook verbaasd en benadrukte dat hij wilde weten waar ik zélf vandaan kom.

„Ik? Ik ben geboren en getogen Rotterdammert.”

„Oh, bijzonder. Ik hoor toch echt een zachte g. Vandaar dat ik het vroeg.”

