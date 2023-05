Palestijnse gevangene Khader Adnan na 86 dagen hongerstaking overleden in Israëlische gevangenis

De Palestijnse gevangene Khader Adnan, die gelieerd was aan de Palestijnse Islamitische Jihad-groep, is na bijna drie maanden hongerstaking in een Israëlische gevangenis overleden. Dat melden internationale media. Volgens Israëlische autoriteiten werd hij dinsdagochtend bewusteloos aangetroffen in zijn cel.

Adnan begon zijn hongerstaking kort na zijn arrestatie begin februari uit protest tegen zijn aanhouding. Israëlische autoriteiten hielden hem vast onder het mom van administratieve detentie; daarbij worden verdachten voor onbepaalde tijd vastgehouden zonder aanklacht of proces. Ook bij Adnan werd de reden van zijn arrestatie op geen enkel moment gespecificeerd. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie HaMoked zitten momenteel meer dan duizend Palestijnse gevangenen vast zonder aanklacht of proces, het hoogste aantal sinds 2003.

De WAED Prisoners Association, een Palestijnse ngo die opkomt voor de rechten van gedetineerden, spreekt in een reactie tegenover persbureau Reuters van een „kille executie” door Israelische autoriteiten. Adnan zou donderdag verschijnen voor de militaire rechtbank in Ofer, op de bezette Westelijke Jordaanoever. Tijdens deze hoorzitting zou een beslissing gemaakt worden over zijn vrijlating, maar die werd geannuleerd.

Volgens Adnans vrouw stonden Israëlische autoriteiten haar man geen bezoek van zijn advocaat toe en weigerden ze hem naar het ziekenhuis te brengen, zo zei ze tegen het Franse persbureau AFP. De Israëlische autoriteiten beweren dat Adnan weigerde medische behandeling te ondergaan. De 44-jarige Adnan, afkomstig uit Arraba in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, was na eerdere arrestaties meerdere keren in hongerstaking gegaan. Zo hield hij in 2015 al een staking van 55 dagen.