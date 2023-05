Eén reisadvies ontbreekt in Floortje Dessings boek: minder vliegen

Al vele jaren maakt Floortje Dessing reistelevisie voor een groot publiek. In het boek Heimwee moet je koesteren. 25 jaar bijzondere reizen, ontmoetingen en inzichten kijkt ze terug, en onderzoekt ze haar eigen rusteloosheid.

Net als in haar programma’s is de toon oprecht. Lezers die mochten denken dat ze een bijzonder avontuurlijk leven leidt, helpt ze uit de droom. Ze reist altijd samen met een cameraman (m/v), heeft een draaiboek in haar tas en weet precies wanneer ze terugvliegt. Ze noemt zichzelf „een laffe reiziger” omdat ze nooit langer dan drie maanden achtereen van huis is geweest. Uit haar reizen naar landen als Afghanistan en Jemen (waar ze tijdens beschietingen twee dagen in een schuilkelder zat) blijkt dat het met die lafheid ook wel weer meevalt.

Floortje Dessing: Heimwee moet je koesteren. 25 jaar bijzondere reizen, ontmoetingen en inzichten Meulenhoff, 336 blz. € 22,50

Haar thuisbasis is belangrijker dan ze lang heeft gedacht. Tegelijkertijd blijft het haar droom te gaan wonen „in de bossen van West-Canada, in de wildernis van Patagonië of in de bush van Namibië” – zoals de mensen die ze opzoekt in de serie Floortje naar het einde van de wereld. Via televisie kom je er niet achter hoe het leven daar écht is, schrijft ze. Als zijzelf tijdens haar korte werkbezoek (maximaal een week) al meer te weten komt over de schaduwzijden, belandt dat lang niet altijd in de uitzending. Ze wil niet dat mensen spijt krijgen van hun medewerking aan haar programma.

Soms mag er iets doorschemeren. Een vrouw in Nieuw-Zeeland vertelde haar buiten beeld dat het leven met haar dominante man op die afgelegen plek een hel kon zijn. Voor de camera zei de vrouw: „Hij sloeg me in ieder geval niet, want hij dronk niet.” Haar eindredacteur wilde die zin eruit laten, Dessing niet. Terecht: opgesloten raken in een slechte relatie kan een gevolg zijn van de keuze voor een geïsoleerd bestaan, en waarom zou je dat niet laten zien.

Eén reisadvies ontbreekt

Dessing geeft haar lezers ook lessen mee. We krijgen het advies vaker kou te trotseren, vaker te niksen, vaker alleen op reis te gaan en ons voor te bereiden op een noodsituatie met langdurige stroomuitval. We krijgen niet het advies minder te vliegen, of minder ver – Dessing raadt alleen aan er beter over na te denken. Die terughoudendheid, juist op dit onderwerp, wringt. In de negen jaar dat Dessing voor de publieke omroep ‘naar het einde van de wereld’ reist, is alleen maar duidelijker geworden hoe schadelijk verre vliegreizen zijn voor het klimaat.

Dessing hoopt dat ze met haar programma’s „bewustwording kan creëren als het gaat om natuurbehoud” en „kijkers kan laten nadenken over hun eigen keuzes”. Die goede bedoelingen lijken voor haar te rechtvaardigen dat ze blijft vliegen voor haar werk. En privé? „Zoals een ander moeite heeft om te stoppen met roken, zo heb ik moeite met privé minder gaan vliegen.”

Impliciet bevat haar boek genoeg aansporing om het maken van verre reizen achterwege te laten. Dessing liep bilharzia op in Colombia, hondsdolheid in Cambodja, dengue op Bali, tekenencefalitis in Zweden. Dat is een kleine greep. Ze werd ook aangevallen door duizenden wespen op een eiland in de Stille Oceaan. Volgens bewoners was het waarschijnlijk haar zwarte broek die het killerinstinct van de wespen had geactiveerd.

