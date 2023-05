NS stelt reserveringsplicht in voor treinen naar België en Duitsland, last-minute boeken niet meer mogelijk

Reizigers die deze zomer met de trein naar België of Duitsland willen, zullen vooraf een zitplaats moeten reserveren. Dat meldt NS dinsdag. Met de nieuwe maatregelen wil NS de drukte in de treinen aanpakken. Het beleid geldt van 17 juni tot en met 18 augustus voor alle ICE-treinen. Op de bonnefooi een treinreis boeken deze zomer is daarmee niet langer mogelijk.

Daarnaast moeten reizigers die een Early Bird ticket kopen voor de trein naar Antwerpen of Brussel vanaf 11 juni een specifieke trein met tijdslot kiezen. Voorheen konden deze reizigers nog elke trein van en naar hun bestemming pakken. Ook zullen er voorlopig minder van zulke goedkope tickets beschikbaar zijn en geldt het goedkoopste tarief van 25 euro naar Brussel voortaan vooral in de daluren.

NS kiest voor dit beleid naar aanleiding van afgelopen zomer. Toen boekte een recordaantal mensen een internationale reis bij NS. De drukte leidde tot grote problemen op het spoor; zo was er vaak geen zitplek of moesten overvolle treinen soms zelfs stations overslaan. Daarnaast reden door personeelstekorten fors minder treinen.

Ontmoedigen van treingebruik

De ANWB, Fietsersbond, seniorenorganisatie KBO/PCOB en reizigersvereniging Rover zijn het niet eens met de nieuwe maatregelen. In een negatief advies aan de NS zeggen de consumentenorganisaties dat NS zich vooral lijkt in te zetten op het ontmoedigen van het treingebruik.

Over de aanpassingen van Early Bird tickets zijn de organisaties niet te spreken. „De intercity naar België is al veel te duur. NS zou het tarief moeten verlagen naar hetzelfde tarief als een binnenlandse treinreis. Zo bijzonder is naar België reizen echt niet meer”, aldus Rover-directeur Freek Bos. Volgens hem ondermijnt het NS-beleid de stimulans om internationaal reizen te bevorderen.