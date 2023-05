Mogelijk gewapende man gearresteerd bij Buckingham Palace

Slechts enkele dagen voor de officiële kroning van de Britse koning Charles III is buiten de poorten van Buckingham Palace een mogelijk gewapende man opgepakt. Dat heeft de politie van Londen dinsdag laten weten. De man liep met wat leek op een vuurwapen naar de paleishekken toe en gooide vermoedelijke patronen voor een shotgun op de grond.

De verdachte werd ingerekend voor er verder iets kon gebeuren. Hij wordt vastgehouden op verdenking van wapenbezit. Er zijn geen schoten afgevuurd of gewonden gevallen. Wel zijn er nog veel agenten ter plaatse; er wordt onderzoek gedaan naar wat de man van plan was. Nadat de man was weggeleid, vond er een „gecontroleerde explosie” plaats — al maakte de politie niet bekend wát er ter ontploffing is gebracht. Charles en zijn echtgenote Camilla waren ten tijde van het incident niet in het paleis aanwezig.

Prins Charles werd onmiddellijk koning na het overlijden van zijn moeder Elizabeth afgelopen september. Zijn officiële kroningsceremonie vindt komende zaterdag plaats in Westminster Abbey, in Londen. Ook zijn vrouw Camilla, die nu nog koningin-gemalin is, zal worden gekroond tot koningin. Bij de plechtigheid zullen koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig zijn. Prinses Beatrix en prinses Amalia zijn de avond voor de ceremonie present bij een receptie.